Buoni spesa a Verona: c'è tempo fino alla mezzanotte di domenica per fare domanda

C’è tempo fino alla mezzanotte del 6 giugno per presentare la domanda per i buoni spesa, che consistono in un contributo per l’acquisto di prodotti di prima necessità, tra cui generi alimentari, articoli per l’igiene personale e farmaci, da usare negli esercizi commerciali aderenti della città entro il 30 settembre.

Il Comune di Verona ricorda ai cittadini che il valore del 'buono spesa' viene definito in base alla composizione del nucleo familiare: l’importo una tantum varia da un valore di 160 euro per il nucleo di una sola persona fino a 400 euro per quelli da 5 o più persone.

Le domande per i residenti nel Comune di Verona vanno presentate online, attraverso il link presente sul sito www.comune.verona.it. Per informazioni è possibile telefonare al numero verde 800085570, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 15; il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.