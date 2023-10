Bulbetto o scherzetto? Il Comune di Verona per Halloween distribuisce bulbi di tulipani gratis in tutte le circoscrizioni

«Vuoi bulbetto o scherzetto? Ce n’è in quantità per la tua felicità!». Per un giorno a Verona verrà presa in prestito la filastrocca di Halloween, sabato 28 ottobre, quando ritornerà nelle piazze delle circoscrizioni la distribuzione gratuita di bulbi di tulipano. Un’iniziativa che, come ricordato dal Comune di Verona in una nota, lo scorso gennaio ha visto andare a ruba i 16 mila messi a disposizione, motivo per cui l’assessorato al decentramento, strade giardini e arredo urbano ha deciso di riproporla con una veste tutta dedicata alla festa legata a quella di Ognissanti, chiamandola per l'occasione "Bulbetto o scherzetto?".

«È un’iniziativa simpatica - ha spiegato l’assessore al decentramento Federico Benini - per la cura del verde e la sensibilità di questa amministrazione verso i cittadini su quella che è l’importanza delle piante e dei fiori. Vogliamo dare un altro segnale in questo momento, festeggiando Halloween a modo nostro. Riprendiamo il "Bulbo Day" della scorsa edizione, con il supporto di sponsor che ci forniranno bulbi di ottima qualità».

Secondo quanto spiegato nella nota di Palazzo Barbieri, grazie ad un contratto di sponsorizzazione con le aziende Flover e Acquardens, saranno forniti gratuitamente al Comune 24.900 bulbi di tulipano che saranno distribuiti sabato 28 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, nelle sedi delle otto circoscrizioni. «Un’iniziativa che, attraverso il giocoso titolo legato ad Halloween, ha come obiettivo di rendere più colorata la città. - spiegano dal Comune - A ciò si aggiunge anche come questo sia un’occasione di aggregazione per la comunità coinvolgendo nonni, bambini e famiglie».

Come prenotare

Da venerdì 20 a mercoledì 25 ottobre potranno essere prenotati online 5.000 sacchetti contenenti tre bulbi di tulipano collegandosi alla pagina sul sito del Comune al link https://portale.comune.verona. it/nqcontent.cfm?a_id=84110, seguire le indicazioni e le procedure fino alla stampa della prenotazione. Per i cittadini che hanno fatto la prenotazione online il ritiro sarà possibile entro le ore 13. Oltre tale orario i bulbi prenotati torneranno a disposizione di chiunque vada a prenderli nei punti ritiro. Per i cittadini senza prenotazione il ritiro potrà essere effettuato negli orari su indicati, fino ad esaurimento delle scorte.

L’iniziativa è stata presentata mercoledì 18 ottobre in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore al Decentramento Federico Benini, i presidenti delle Circoscrizioni 1^ Lorenzo Dalai, 2^ Elisa Dalle Pezze, 3^ Riccardo Olivieri, 7^ Carlo Pozzerle, per Aquardens la General Manager Federica Reani e per Flover l'Amministratore Delegato Silvano Girelli. «In 2^ Circoscrizione - ha detto Elisa Dalle Pezze - abbiamo scelto la sala Consiliare, uno spazio che i cittadini non frequentano spesso, per invitarli poi a partecipare alla vita della Circoscrizione».

«È una bella iniziativa anche per bambini e famiglie – ha affermato Riccardo Olivieri – e in 3^ Circoscrizione saremo nella nostra sede per continuare a valorizzarla». «In 7^ Circoscrizione – ha spiegato Carlo Pozzerle – saremo anche noi nella nostra sede, per far vivere la piazza del Popolo che è al centro del quartiere».

«Anche in 1^ saremo nella sede – ha detto Lorenzo Dalai – soprattutto perché quella zona è occupata per mesi dagli allestimenti dell’Arena, e ora che è libera vogliamo animarla un po’». «Abbiamo aderito molto volentieri – ha sottolineato Federica Reani – perché si mettono in risalto la cura dell’ambiente e della natura. L’acqua è natura, quindi vogliamo essere al fianco delle istituzioni per offrire servizi sempre più belli e interessanti».

«Grazie a questo progetto - ha poi spiegato Silvano Girelli - riserviamo ai veronesi una accurata selezione di bulbi di tulipano della nostra Flover Farm di Bussolengo. In totale, destiniamo ai cittadini 25 mila bulbi, divisi in sacchetti da tre, mentre saranno ben 300mila i tulipani che metteremo a dimora nella nostra Flover Farm, in attesa della meravigliosa fioritura primaverile».

Bulbetto o scherzetto? Modalità e luoghi di ritiro

Possibilità di ritiro con prenotazione online: è possibile ritirare con certezza, il proprio sacchetto con tre bulbi di tulipano, dalle ore 9.30 alle 13 di sabato 28 ottobre. Oltre tale orario i bulbi prenotati tornano a disposizione di chiunque vada a prenderli nei punti ritiro senza prenotazione. Recandosi al mattino dalle ore 9.30 alle 13, con possibilità di ritiro dei bulbi, se disponibili, fino ad esaurimento di quanto non prenotato recandosi al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18, con possibilità di ritiro dei bulbi, se disponibili, fino ad esaurimento delle scorte.

Per chi non avesse dimestichezza con i bulbi, al momento della distribuzione saranno fornite tutte le indicazioni per piantare e coltivare i tulipani. Di seguto i luoghi dove saranno distribuiti i bulbi: