Fasci di luce al posto del fuoco, pronto il "brujel sostenibile"

Ultimi preparativi per il "brusa la vecia" in veste "sostenibile" organizzato dal Comune di Verona, dopo due anni di stop, in Piazza Bra.

Il falò dove tradizionalmente brucia il fantoccio di una donna vecchia non sarà reale per evitare che il fumo peggiori la qualità dell'aria e porti ad un innalzamento delle polveri sottili. Una spiegazione che non è bastata agli amanti della tradizione, i quali hanno criticato la scelta di accogliere il progetto dello studio milanese CastagnaRavelli e realizzato da Laser Entertainment.

L'installazione, ideata da Gianni Ravelli, proietterà attraverso fasci di luce su un grande schermo d'acqua (di 16 metri per 8) un grande fuoco che brucerà in modo simbolico. Il progetto è realizzato in collaborazione con Agsm-Aim e l'allestimento rimarrà davanti a Palazzo Barbieri oggi e domani, 6 e 7 gennaio. È qui che, dalle 18 alle 24, potrà essere ammirato dai veronesi e dai turisti.

L’inaugurazione è in programma oggi alle 18. In caso di pioggia, l'inaugurazione sarà spostata a domenica alla stessa ora.