Brusa la Vecia 2024 in piazza Bra a Verona, si fa o non si fa? Confermata la "Befana del Vigile"

L'epifania tutte le feste si porta via. Sabato 6 gennaio si festeggerà la befana anche in città a Verona con la riproposizione della tradizionale manifestazione "La Befana del Vigile". L'appuntamento è giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione ed è organizzato dalla polizia locale di Verona e dalla Cooperativa Al Calmiere.

Si tratta di una sentitissima tradizione storica, nata per raccogliere generi alimentari e doni da consegnare alle persone in stato di bisogno, ma anche come riconoscimento dell'impegno dei vigili per il loro servizio alla città. «La Befana del Vigile - si legge in una nota della polizia locale di Verona - rappresenta una tradizione diffusa in molti grandi comandi delle città italiane. Consisteva nel fare un presente al "Vigile" che effettuava segnalazioni manuali sopra la pedana, secondo le proprie disponibilità, generalmente prodotti alimentari, ma anche elettrodomestici ed altri oggetti».

Il percorso e il programma 2024

Secondo quanto annunciato saranno circa una settantina i mezzi coinvolti nella manifestazione tra auto e moto storiche. La partenza è prevista dalle ore 9.30 con i veicoli che si raduneranno in piazza San Zeno, mentre alle ore 10.45 circa partiranno per raggiungere Piazza Bra, scortati da due motociclisti della polizia locale veronese, percorrendo piazza Bacanal, via Pontida, ponte Risorgimento, Lungadige Cangrande e Campagnola, ponte della Vittoria, via Diaz, corso Cavour, stradone Porta Palio, via Scalzi, via Valverde, corso Porta Nuova e piazza Bra.

In Bra ci sarà appunto ad attenderli il "Vigile" sulla sua tradizionale pedana. Dalle ore 11 circa i partecipanti saluteranno quindi l’agente, il comandante e l’amministrazione comunale, lasciando un dono per le persone in stato di bisogno. Le auto e le moto storiche verranno parcheggiate infine davanti al Palazzo della Gran Guardia fino alle ore 12.30, dove potranno essere ammirate da tutti i presenti.

La Befana del Vigile anche quest'anno si prefigge dunque l’importante obiettivo di «raccogliere generi alimentari e doni da distribuire, consegnando a fine della raccolta i prodotti alla Mensa dei Frati Minori di San Bernardino». Inoltre in piazza San Zeno dalle ore 9 alle 12 vi sarà il famoso "Taolon dei pitochi", dove potrà essere effettuata un'ulteriore raccolta di beni alimentari, per le persone in stato di bisogno.

E il "Brusa la Vecia" in piazza Bra?

Se l'appuntamento della Befana del Vigile appare ad oggi confermatissimo, lo stesso invece non si può dire per il tradizionale "Brusa la Vecia" che solitamente si teneva anche a Verona nella centralissima piazza Bra nel giorno dell'epifania. Esattamente un anno fa, il 2 gennaio del 2023, dal Comune veniva dato l'annuncio della cancellazione del falò propiziatorio a causa dell'allerta arancione Pm10 che sarebbe scattata l'indomani. Quest'anno, almeno per oggi, martedì 2 gennaio 2024, il monitoraggio dei livelli di Pm10 non presenta alcuna allerta a Verona. E, tuttavia, non vi sono per ora indicazioni ufficiali da parte dell'amministrazione circa la realizzazione o meno del falò.

Già lo scorso anno furono diversi i Comuni di tutto il Veneto che cancellarono i roghi propiziatori dell'epifania e, in alcune circostanze, vennero sostituiti da installazioni luminose, come nel caso del "falò virtuale" di Pastrengo. Notizia odierna è invece che il Comune di Venezia ha vietato i "Pane e Vin" non autorizzati, prevedendo multe salate per i trasgressori. A Verona si attende dunque di capire quale sarà l'orientamento del Comune, se prevarranno o meno anche per quest'anno le riflessioni di carattere ambientalista e, nel caso, se sarà eventualmente prevista un'alternativa più ecologica rispetto ai tradizionali falò.

Ad ogni modo, sabato 6 gennaio un altro appuntamento confermato, sempre all'insegna delle tradizioni veronesi, già c'è: alle ore 11, infatti, si terrà l'inaugurazione del Carnevale in Piazza Bra con la posa della statua del "Papà del Gnoco" in Piazza San Zeno (angolo Piazza Pozza) che sancisce appunto l’inizio del Carnevale e che resterà visibile fino al 15 febbraio 2024