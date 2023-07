Nuova bretella per alleggerire dal traffico il centro di Isola della Scala

La Giunta comunale di Isola della Scala ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la Sp 21 e la Sp 24, che consentirà di eliminare il traffico pesante che attraversa via Verona e via Santo Stefano e di ridurre il traffico dei veicoli nelle centrali vie Vittorio Veneto e Mazzini.

Dal Comine spiegano che l’infrastruttura, lunga 350 metri, interesserà prevalentemente una zona agricola scarsamente edificata e priva di ambiti di interesse naturalistico, corridoi ecologici o zone di particolare valenza ambientale.

La bretella verrà realizzata limitando il più possibile gli accessi laterali e prevedendo, dove necessarie, capezzagne di servizio parallele che garantiscano l’ingresso ai fondi agricoli.

Nella realizzazione del corpo stradale si andrà, inoltre, a ricavare uno spazio largo circa 3 metri per un’eventuale futura pista ciclabile.

Il costo dell’opera è pari a 650 mila euro, sostenuto dal Comune con fondi propri e con un contributo della Provincia di 250 mila euro.

Elena Polettini, assessore ai Lavori Pubblici, ha spiegato: «Il progetto punta a risolvere una delle criticità più annose del traffico a Isola della Scala: evitare il più possibile il passaggio in particolare dei mezzi pesanti da via Verona, che rallentano la circolazione e rappresentano un potenziale pericolo soprattutto per gli utenti deboli della strada, ciclisti e pedoni. Avremo pronto il progetto esecutivo per quest’autunno e i lavori potrebbero iniziare già entro la primavera del prossimo anno».