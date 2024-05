Rispolverato progetto della Tirreno-Brennero, veronesi spettatori interessati

Per ora ha solo il ruolo di spettatore ma il territorio veronese è comunque molto interessato alla ripresa delle attività sulla Tirreno-Brennero (o Tibre), l'arteria stradale che metterebbe in collegamento la A15 con la A22. Ed è molto interessato perché l'innesto sull'Autostrada del Brennero verrebbe realizzato all'altezza di Nogarole Rocca, creando così un nuovo collegamento viario di 85 chilometri verso la provincia di Parma.

La storia della Tirreno-Brennero, però, non è stata finora fortunata. Il progetto è del 2004 ed è previsto nell'ambito della concessione della società autocamionale della Cisa. La realizzazione del primo lotto, che unisce la A15 con la A1, è partita nel 2009 e si è conclusa nel 2023, anche se è ancora in attesa del collaudo. Tutto il resto del tracciato è solo sulla carta e senza una vera copertura finanziaria.

I lavori per l'opera potrebbero però ripartire a breve grazie ad un accordo tra il Ministero delle infrastrutture, le Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia. Il protocollo d'intesa è stato approvato dalla giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini e alcuni contenuti sono stati anticipati dall'Agenzia Dire.

In base a questo impegno, i due enti regionali ed il Ministero del vicepremier Matteo Salvini garantirebbero «la più ampia collaborazione» per «trovare con il concessionario dell'autostrada Tibre le modalità che consentano, previo aggiornamento della progettazione definitiva, la realizzazione dell'opera». L'accordo include anche la costituzione di comitato tecnico per monitorare l'avanzamento dell'opera attraverso incontri periodici.

L'opera è considerata di primaria importanza anche dalla Regione Lombardia anche perché «funzionale alla realizzazione dell'autostrada regionale Cremona-Mantova, avendo i due tracciati una parte in comune», si legge ancora nell'accordo. Allo stesso modo, l'Emilia-Romagna considera la Tirreno-Brennero un'infrastruttura strategica perché si collegherebbe con la Cispadana e «darebbe continuità all'intero itinerario cispadano, in gran parte realizzato o in fase di approvazione, alternativo all'asse centrale della Via Emilia e della A1, a servizio dei territori della pianura parmense e reggiana e di collegamento fra i due assi autostradali A15 e A22 e di qui, attraverso la Cispadana, fino alla A13 e alla Ferrara-Mare».