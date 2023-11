A Verona un incontro per valorizzare le botteghe storiche: «Preservano tradizione e cultura della nostra comunità»

«C’è la pasticceria artigianale, il negozio di macchine per cucire tanto usate dalle nostre nonne, ma anche la macelleria di fiducia e l’ edicola sotto casa». Sono le botteghe storiche della città, attività spesso a conduzione familiare che per molto tempo sono state il fulcro della vita quotidiana ed economica dei quartieri. «Nell’ultimo periodo però - sottolineano dal Comune di Verona - il cambiamento degli usi, delle abitudini e dei bisogni dei consumatori sta mettendo a dura prova proprietari e gestori, spesso costretti a dover chiudere l’attività. Per scongiurare che ciò avvenga, è anzitutto importante che cittadini e residenti siano a conoscenza della loro esistenza e del servizio che svolgono all’interno di un quartiere».

Per capire in che modo e con quali strumenti è possibile promuovere botteghe storiche e negozi di vicinato, la Circoscrizione 8^ organizza l’incontro “Botteghe Storiche in Ottava”, iniziativa a cui è invitata tutta la cittadinanza e che si terrà mercoledì 15 novembre alle 20.45 nella Sala Consigliare in via Valpantena, 40, a Quinto di Valpantena. L’obiettivo, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, è quello di «sostenere le Botteghe storiche situate in Valpantena e Valsquaranto». Con la loro attività diffusa nei paesi, spesso tramandata in famiglia, di generazione in generazione, queste «non solo rappresentano la nostra tradizione, ma hanno anche un valore storico, sociale e culturale da preservare».

Valorizzare queste attività, ribadiscono infatti dal Comune di Verona, «non solo preserva un patrimonio storico-culturale della nostra comunità, ma contribuisce anche a mantenere vive le tradizioni e l'identità dei quartieri». Nell'occcasione saranno presenti rappresentanti dell’Ufficio Botteghe Storiche del Comune di Verona, che permetteranno di scoprire il patrimonio culturale delle Botteghe Storiche di Verona, ma anche capire le sfide che queste attività affrontano nel mondo moderno. Tra gli ospiti ci sarà Francesca Capobianco, guida turistica e scrittrice esperta nella storia delle osterie e dell’alimentazione veronese, che condividerà la sua passione per la ricerca e la conservazione delle memorie locali spiegando come ciascuno di noi può contribuire a sostenere le botteghe storiche.

«L'incontro vuole aiutare a riflettere sulle sfide che affrontano le nostre botteghe storiche, i piccoli negozi di vicinato a conduzione familiare, che sono un elemento centrale del nostro tessuto sociale e culturale - ha spiegato la presidente dell'ottava circoscrizione Claudia Annechini -. Queste botteghe rappresentano non solo punti di vendita, ma luoghi in cui si costruiscono rapporti duraturi. La loro scomparsa significa molto più di un semplice vuoto economico; significa la perdita di volti familiari e di un elemento chiave della nostra comunità. Alcune delle nostre botteghe storiche, iniziate come piccoli negozi di quartiere a conduzione familiare, hanno dimostrato una notevole resilienza e adattabilità nel corso degli anni. Sono diventate esempi di imprese storiche di successo, mantengono salda la loro identità storica mentre si espandono e prosperano. Queste botteghe - ha ribadito Claudia Annechini - non solo preservano la tradizione e la cultura della nostra comunità, ma anche dimostrano che è possibile coniugare il passato con il presente e il futuro».

Il consigliere dell’ottava circoscrizione Marco Guglielmi ha quindi dichiarato: «Botteghe storiche, bar ed esercizi commerciali di paese sono da sempre l'anima sociale e più comunicativa di un luogo. Luoghi che valorizzano il territorio e i suoi prodotti, spesso locali a garanzia di altissima qualità e di filiera corta. Perciò è importante cercare di valorizzarle, sostenerle e far sì che tornino parte dominante del tessuto socio-economico della nostra città e dei nostri paesi, dei luoghi non solo di acquisto ma anche di incontro, dialogo e socializzazione».