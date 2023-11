Imparando il valore della diversità al tennis Club di Nogara con il messaggio di Caterina e Francesca: «Lo sport include»

Sarà un pomeriggio di festa all’insegna dello sport quello in programma al Tennis Club di Nogara domenica 26 novembre. Ma non un pomeriggio qualsiasi. Perché grandi e piccini che parteciperanno, gratuitamente, alle attività proposte torneranno a casa molto più "ricchi": domenica, infatti, si gioca (e non solo a tennis) con Caterina e Francesca, due giovani "vicine di casa" del Club della Bassa (sono infatti di Salizzole) pronte a condividere, anche attraverso il gesto sportivo, il loro messaggio: «Ognuno di noi ha il proprio talento, l’importante è metterlo a frutto, qualunque esso sia».

Proprio come stanno facendo loro, Caterina e Francesca Santin, due gemelle ventunenni affette dalla nascita da una grave patologia, ma che non per questo hanno rinunciato ai loro sogni. Nonostante riescano ad esprimersi solo con il movimento degli occhi, hanno ottenuto il diploma in Servizi sociosanitari con un obiettivo chiaro: aiutare gli altri. E grazie al sostegno di mamma Stefania e papà Sergio, che sono la loro voce, hanno aperto l’associazione "La bottega dei talenti" con cui, da vere "maestre di inclusione", girano nelle scuole per insegnare il valore della diversità. Questa volta, veicolo di inclusione sarà proprio lo sport: grazie alla collaborazione del Tennis Club di Nogara, infatti, che ha messo a disposizione la struttura, per la prima volta la potenza del loro messaggio entra anche in un altro dei luoghi più frequentati da giovani e giovanissimi, un circolo sportivo.

Il programma della giornata

Il pomeriggio prenderà il via alle 15 con il saluto delle autorità presenti: Edoardo Rossi, consigliere regionale in Veneto della Federazione italiana Tennis Padel (Fitp), quindi Alice Zoppola, fiduciaria Isf del tennis in carrozzina, poi Flavio Pasini, sindaco di Nogara e presidente della Provincia di Verona e, infine, Maurizio Faccincani per l’Ulss 9 Scaligera, coinvolta attraverso il Progetto Turismo Sociale ed Inclusivo. Quindi toccherà a Caterina e Francesca presentare, attraverso un video, "La Bottega dei Talenti". A rispondere alla loro chiamata saranno anche tennisti professionisti, campionissimi che, a sorpresa, porteranno un saluto alle gemelle e ai loro ospiti.

Infine, via ai giochi negli spazi del Tennis Club di Nogara, che inaugureranno il gemellaggio con il Tennis Club Italia Forte dei Marmi: dal gioco del gomitolo, per mostrare ai più piccoli come, indipendentemente dalla disciplina sport preferita, siamo tutti uniti nello sport, dove nessuno si sente escluso, fino ai giochi guidati (tennis, percorso motorio adatto a tutte le età) per incentivare lo spirito di squadra. E ancora il gioco ritmico con teli palline per creare complicità e divertimento, e l’angolo per i più piccoli. Tutto l’evento sarà accompagnato dalla musica dell’associazione Musica Viva Eventi. L’ingresso è libero e gratuito.