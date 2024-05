Da Verona alla Camera: le gemelle Caterina e Francesca accolte a Montecitorio per la Giornata internazionale delle famiglie

Mamma, papà e due sorelle gemelle: una famiglia qualsiasi, si direbbe. In realtà, una famiglia «speciale». Una famiglia che, nonostante le difficoltà che il destino le ha riservato, non si è chiusa in se stessa, ma anzi ha deciso di aprirsi agli altri. Trasformando la disabilità prima in diverse abilità, poi addirittura in talenti. Da condividere con gli altri, senza stancarsi o fermarsi mai. Perché solo «assieme si vince!». Con questo motto, che descrive quella che da alcuni anni è diventata la loro missione, le gemelle veronesi Caterina e Francesca Santin, nate a Salizzole (Verona) 22 anni fa, sono sbarcate oggi con i genitori a Roma, alla Camera dei Deputati, invitate dal presidente, il veronese Lorenzo Fontana, come testimonial in occasione della Giornata internazionale delle Famiglie.

Per un primo bilancio di un’attività che le ha viste fondare due anni fa, insieme a mamma Stefania e a papà Sergio, l’associazione La Bottega dei Talenti, con cui hanno girato la provincia (e ora anche l’Italia) per incontrare i giovani e trasmettere il messaggio che sta loro così a cuore: «Volevamo divulgare il bene prezioso della diversità, condividendo con gli altri ciò che noi come genitori abbiamo avuto la fortuna di imparare da Caterina e Francesca», racconta papà Sergio Santin, presidente dell’associazione. «Ognuno di noi, qualsiasi sia il colore della sua pelle, il suo ceto sociale, la sua condizione psicofisica, ha due giorni importanti nella vita: quello in cui siamo nati e quello in cui capiamo il perché. Quello è il nostro talento, mettiamolo al servizio degli altri».

Una famiglia e un messaggio dirompente, quello delle gemelle Santin e dei loro genitori, che il presidente della Camera Fontana ha voluto che in questa giornata fosse d’esempio e di ispirazione per molte altre: «La famiglia è il luogo in cui si apprendono i valori della solidarietà, dell'uguaglianza e del rispetto, che sono alla base della convivenza civile. - afferma Fontana, presidente della Camera dei deputati - Essa svolge un ruolo cruciale nella promozione e nello sviluppo della persona. In particolar modo, nell’educazione e nella formazione - umana e civile - dei giovani. Ma non solo. Sull’istituzione familiare pesano anche molti compiti di assistenza e di cura - a volte molto gravosi - soprattutto nei confronti dei suoi componenti più fragili. La giornata che oggi celebriamo ci invita, dunque, a riflettere sulle sfide e sulle difficoltà quotidiane che le famiglie si trovano ad affrontare. E a raccogliere la testimonianza di una storia familiare coraggiosa e di grande ispirazione per tutti noi. Ritengo che la famiglia debba essere al centro dell’attenzione costante delle Istituzioni, attraverso l’adozione di politiche in grado di valorizzarne la sua essenziale funzione. Investire nella famiglia significa investire nella costruzione di una società più equa e inclusiva, nella quale il valore e la dignità di ogni persona sia pienamente affermato».

Caterina e Francesca: una missione, tanti progetti

Le due gemelle non possono parlare, una grave disabilità dalla nascita non consente loro di camminare, possono esprimersi solo attraverso il movimento degli occhi. Eppure grazie a mamma e papà, che sono diventati la loro voce, hanno preso in mano la loro vita e ne stanno facendo un capolavoro. «Di strada ne hanno fatta tanta: prima, subito dopo il diploma in Servizi sociosanitari, da “maestre d’inclusione” hanno portato nelle scuole il loro progetto, che da quelle dell’infanzia ora è sbarcato alle medie e alle superiori, da quelle della provincia di Verona, sarà presto in molti altri istituti d’Italia. - racconta Santin - Ancora, le arti: la loro danza inclusiva, che le ha viste volteggiare in carrozzina tra nuvole di tulle di mille colori, insieme alle ragazze della scuola di danza Svirgulino di Nogara sul palco dello Zecchino d’oro, è stata l’augurio di Natale agli italiani lo scorso 25 dicembre dalle frequenze di Raiuno. Poi si sono rivolte al mondo dello sport: partite con un evento dal Tennis Club di Nogara, a due passi da casa nostra, all’inizio di maggio le ragazze erano “portabandiera” d’inclusione agli Internazionali di Tennis, al Foro Italico. Obiettivo condiviso con la Federazione Tennis e Padel, e che rientra nel progetto Turismo Sociale Inclusivo voluto dal Ministero delle Politiche Sociali attraverso l’Ulss 9 Scaligera, non solo per avvicinare agli sport di racchetta i bimbi diversamente abili, ma anche per metterli nelle condizioni di giocare con i loro coetanei. Infine, - aggiunge Santin - le ragazze non potevano mancare a un evento dell’Italian Diplomatic Academy, dove alla Gran Guardia di Verona hanno incontrato ben 500 giovani con il sogno della carriera diplomatica, per sensibilizzarli verso i temi dell’inclusione e della disabilità, che si spera facciano di questi ragazzi dei veri ambasciatori di pace, integrazione e concordia nel mondo».