Borse di studio per studentesse in corsi di laurea "stem", UniVr ne bandisce 300

La scarsa presenza femminile nei corsi di laurea "stem" (acronimo inglese che indica le discipline scientifico-tecnologiche) è un problema diffuso. Basti pensare che all'università di Verona le ragazze iscritte ad un corso di laurea chiave come quello di informatica sono solo il 15% del totale. Per venire incontro a questa emergenza, l’ateneo scaligero promuove la parità di genere con l’attribuzione di 300 borse di studio, in aggiunta a quelle messe a disposizione della Regione per garantire il diritto allo studio.

Queste borse di studio, di 1.800 euro ciascuna, sono dedicate a studentesse che si immatricoleranno per l’anno accademico 2023-2024 nei corsi di laurea di bioinformatica, biotecnologie, informatica, matematica applicata, scienze nutraceutiche e della salute alimentare o ingegneria dei sistemi medicali per la persona.

Le borse verranno attribuite sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare della studentessa, secondo l’indicatore Isee fino ad un massimo di 40.000 euro. Hanno diritto a tali borse di studio coloro che non risulteranno assegnatarie della borsa per il diritto allo studio. Ed è fatta comunque salva la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi.

Unico requisito richiesto è essere immatricolate ed iscritte regolarmente al corso di studio fino al 31 luglio 2024. In caso di pari merito, la borsa sarà attribuita alle studentesse che abbiano ottenuto il voto più alto all’esame di maturità.

«L'università di Verona è molto sensibile ai temi della parità di genere - ha commentato il rettore Pier Francesco Nocini - Sebbene in molti casi la presenza femminile nei corsi di laurea stem a Verona sia superiore alla media nazionale, l’ateneo intende impegnarsi ulteriormente per promuovere la partecipazione delle ragazze nelle discipline scientifiche».

A seguire il progetto è Massimiliano Badino, referente del rettore all'orientamento.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro le 13 del 9 gennaio 2024, mediante spedizione da mail istituzionale della studentessa all’indirizzo di posta elettronica ufficio.protocollo@pec.univr.it .

Il bando è disponibile qui.