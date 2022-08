Povegliano premia i giovani e il merito scolastico con speciali borse di studio, la sindaca: «Orgogliosa del provvedimento»

Il Comune veronese guidato dalla sindaca Roberta Tedeschi continua a essere in prima linea quando si tratta di giovani generazioni. Solo nell’ultimo mese è stata organizzata la presenza di educatori di strada (che lavoreranno coi ragazzi), il partecipatissimo progetto "Ci sto? Affare fatica" (con 14-19enni impegnati in piccole manutenzioni degli spazi comuni), la serata di musica al parco Balladoro del gruppo Groovers dedicata ai ragazzi.

Adesso è il momento delle borse di studio, che saranno riconosciute a studenti e studentesse che hanno ottenuto risultati di eccellenza nell’anno scolastico 2021/2022. Ma non solo, come spiega l’assessora alla Scuola e Politiche educative Ambra Pezzon: «Ci saranno dieci borse di studio per ragazzi e ragazze della scuola secondaria e dieci per i diplomati e le diplomate. Ma abbiamo deciso come amministrazione di stanziare ulteriori risorse per altre dieci borse di studio ad individui che, su segnalazione motivata delle autorità scolastiche, si siano particolarmente distinti per una condotta lodevole e significativa o per aver dimostrato un particolare impegno nei doveri. Vogliamo premiare certamente lo studio, ma senza dimenticare la persona».

Il bando per fare domanda con l’elenco dei requisiti necessari è stato pubblicato dal Comune il giorno 5 agosto 2022. Testo del bando e modulistica sono visionabili sul sito e sulla App comunale. Coloro i quali rispetteranno i requisiti avranno tempo fino al 5 ottobre per completare la domanda. L’importo delle borse di studio avrà un valore di 100 euro ed è parte di un progetto più ampio dell'amministrazione per il sostegno al mondo della scuola nei prossimi anni.

«Sono particolarmente orgogliosa di questo provvedimento - sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi - perché va nella direzione del riconoscimento del merito, dell’importanza dei giovani e del valore della scuola, tutte cose che per la nostra amministrazione sono un’assoluta priorità. Abbiamo preso un preciso impegno con i nostri ragazzi e ragazze - continua la sindaca - ovvero che avremmo cambiato questo paese per farne un luogo più accogliente per loro. Continueremo convinti su questa strada».