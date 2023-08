Aperta a Verona la decima edizione del bando "Fondo Emma Gianesini" con borse di studio da 100mila euro

UniCredit Foundation e Università di Verona lanciano la decima edizione del Bando "Fondo Emma Gianesini", iniziativa resa possibile grazie al lascito della signora Emma Gianesini, generosa fìlantropa veronese che ha sempre creduto nel sostegno ai giovani e alla ricerca, per finanziare medici specialisti, dottorandi e dottori di ricerca per un'esperienza di approfondimento di ricerca all'estero in ambito medico. Secondo quanto comunicato dall'ateneo scaligero in una nota, grazie alla sensibilità del Comitato Fondo Emma Gianesini verso la memoria della signora Gianesini, quest’anno è stato proposto un incremento economico delle 2 borse di ricerca che passano dai 35 mila degli anni passati a 50 mila ciascuna.

Le due borse sono destinate a finanziare progetti di durata compresa fra i 9 e i 12 mesi. Da tali progetti è atteso un documentabile incremento della qualità delle prestazioni sanitarie, tanto sul versante diagnostico quanto su quello terapeutico, riconducibile a progetti di ricerca coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. Le due borse di studio sono destinate, infatti, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in particolare a specialisti e dottori di ricerca con titolo conseguito all’Università di Verona e dottorandi della Scuola di dottorato dell’ateneo scaligero. Tutte le candidate e i candidati dovranno presentare un progetto da svolgersi in Paesi esteri, in quanto la borsa di studio è destinata solo a finanziare progetti di ricerca all’estero.

Le domande di partecipazione, corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno essere inviate all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it entro le 13 del 15 novembre 2023. «È con grande piacere che anche quest’anno la Facoltà di Medicina è in grado di bandire, grazie al supporto incondizionato di UniCredit derivante dal lascito della signora Gianesini, due borse di studio destinate alla permanenza all’estero di giovani ricercatrici o ricercatori formatisi nel nostro ateneo. - afferma Giuseppe Lippi, preside della facoltà - Sarà per loro un’opportunità per migliorare il loro processo di formazione».

I progetti verranno valutati da una Commissione di selezione nominata dall’Università e composta anche da un membro esterno nominato da UniCredit Foundation. I vincitori saranno nominati entro il 30 novembre 2023 e verranno successivamente premiati durante una cerimonia ufficiale che si terrà in ateneo.