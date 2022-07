Esperienza studio di un anno all'estero per 11 ragazzi grazie a Fondazione Cariverona

Nella sede di Fondazione Cariverona, Sono state consegnate le 11 pergamene attestanti la vincita di una borsa di studio per trascorrere un anno scolastico all'estero con un programma di Intercultura. I vincitori sono studenti di scuole secondarie di secondo grado delle province di Ancona, Belluno, Mantova, Verona e Vicenza. A partire da quest’estate, per un intero anno scolastico avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa di alto livello umano, culturale e professionale all’estero, grazie alla partnership tra la Fondazione Cariverona e la Fondazione Intercultura.

La collaborazione, attiva dal 2019 (29 gli studenti vincitori delle borse di studio che hanno potuto studiare all’estero) rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi per prepararsi a vivere in un mondo sempre più globalizzato e per imparare a confrontarsi con culture diverse dalla propria.

Sono tre gli studenti della provincia di Verona che hanno vinto la borsa di studio: Riccardo, iscritto all'istituto scolastico "Da Vinci" di Cerea che parteciperà a un programma annuale in Repubblica Dominicana; Karola, iscritta all'istituto scolastico "Fracastoro" di Verona che parteciperà a un programma annuale in Germania; ed Elia, iscritto all'istituto scolastico "Messedaglia" di Verona che parteciperà a un programma annuale nel Canada francofono.

In un mix di emozioni e aspettative per l’imminente partenza, i ragazzi sono stati premiati nel corso di una cerimonia organizzata dalla Fondazione Intercultura a cui hanno partecipato Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona, il segretario generale di Intercultura Andrea Franzoi e i volontari di Intercultura Alessandra D'Antimo, Stefania Barone, Ilaria Poletti, Paola Patuzzi, Cristian Papa, Giulio D'Ambrosio e Chiara Merlin.



(Riccardo, uno dei veronesi ad aver vinto la borsa di studio)

Durante la cerimonia, Chiara Merlin ha intervistato i tre veronesi che si sono aggiudicati la borsa di studio. E Riccardo ha dichiarato: «Il vero motivo per cui ho deciso di intraprendere un’esperienza di questo carico è molto personale. Sentivo infatti da molto un forte bisogno di cambiare, di dare una svolta alla mia vita, fare nuove esperienze, conoscere persone nuove, staccare dalla monotonia che ormai mi accompagnava da troppo tempo. Mi sentivo rinchiuso, imprigionato in un loop. Intercultura mi ha aiutato sin dai primi momenti a staccare un po’ da tutto, a partire dalle selezioni, la compilazione del fascicolo, il concorso, arrivando fino ad oggi, dove mi ritrovo vincitore di una borsa di studio per un programma annuale in Repubblica Dominicana. Ora sono prontissimo per godermi al meglio questa esperienza che, con molta umiltà, credo di con il sostegno di meritarmi. Spero di tornare cambiato, e spero che quest’anno in Repubblica Dominicana possa insegnarmi tanto e farmi capire cosa voglio davvero da me stesso, ma soprattutto essere quella svolta di cui avevo tanto bisogno. Ringrazio la Fondazione Cariverona per avermi dato l’opportunità di vivere questa avventura, e un ringraziamento in particolare lo vorrei fare ai volontari di Intercultura che hanno seguito non solo me, ma tutti i ragazzi che partiranno. Ci hanno dato e insegnato tanto, facendoci vivere momenti bellissimi tutti insieme, formandoci non solo come ragazzi che partiranno per un’esperienza all’estero, ma come persone».

A Riccardo si è accodato Elia, che ha aggiunto: «Viaggiare è sempre stato uno dei miei sogni, adoro scoprire nuove culture, conoscere nuove persone e i loro stili di vita. Per questo, appena sono venuto a conoscenza dell’esistenza di Intercultura, ho subito iniziato a informarmi sul come partecipare. Questa è un’esperienza unica che può insegnarmi molto sia dal punto di vista della crescita personale, che da quello linguistico e delle relazioni, soprattutto con la mia nuova famiglia. Sono convinto che l’impatto di questa esperienza possa riflettersi positivamente anche sui miei cari e tutte le persone a me vicine una volta tornato e io farò del mio meglio perché questo accada. Devo ammettere che quando ho ricevuto la notizia ero abbastanza spaventato, il Canada non era tra le mie scelte e soprattutto l’idea di dover parlare francese mi impauriva moltissimo. Adesso mi sono accorto, grazie anche agli incontri di formazione, che la barriera linguistica è un problema facilmente superabile. Scrivendo alla famiglia ho scoperto che abbiamo molte cose in comune ma che sono tante altre le cose che possiamo insegnarci a vicenda. Parlando via mail, infatti, abbiamo già deciso che io gli insegnerò a giocare a basket mentre loro ad andare a cavallo. Ci tengo quindi a ringraziare i volontari di Intercultura e la Fondazione Cariverona per avermi concesso questa opportunità».

Karola, infine, non ha potuto partecipare alla premiazione, ma ha affidato alla madre la sua lettera di ringraziamento: «Non penso ci siano parole giuste per esprimere la mia enorme gratitudine. Ho sempre fantasticato su una esperienza di studio all’estero. Inviato il fascicolo, la mia paura era di riuscire a vincere un programma ma non la borsa di studio. Ero terrorizzata dall’idea che il mio reddito familiare e la mia condizione di nascita, potessero mandare in fumo questo mio sogno, molto importante per me. Ho scritto queste parole per cercare di comunicare almeno in parte l’importanza di questa partenza e la mia gratitudine verso la Fondazione Cariverona che l’ha resa realizzabile tramite una borsa di studio. Credo che siano esperienze altamente formative e contribuiscano a creare futuri cittadini più aperti e consapevoli per un futuro migliore».

Le partenze degli undici ragazzi sono previste in questa estate. L'esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate e la frequenza di una scuola locale. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.