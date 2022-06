Borse di studio "Stefano Bertacco": vincono Vittoria Adami, Rachel Osose Lawani ed Erika Salihaj

Piccoli gesti quotidiani di cura, attenzione e servizio. Gesti a volte scontati, ma che scontati non sono, specialmente per chi li riceve. Grazie a questi gesti, Vittoria Adami, Rachel Osose Lawani ed Erika Salihaj sono risultate le vincitrici della seconda edizione delle borse di studio intitolate a Stefano Bertacco.

Il riconoscimento, finalizzato a mantenere vivo il ricordo del senatore e assessore, si propone di fornire un segno tangibile volto a riconoscere l’impegno di giovani, segnalati da enti del terzo settore, scuole statali e paritarie, che si siano distinti nelle attività di solidarietà e nell’azione sociale gratuita verso le persone più deboli e bisognose.

L'istituzione delle tre borse di studio "Stefano Bertacco", dell'importo di 1.000 euro ciascuna, è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale nel 2020. E con successiva deliberazione, nel 2021 è stato approvato il relativo regolamento.

Come sottolineato dalla commissione che ha valutato le segnalazioni pervenute, l'attenzione verso gli altri non deve necessariamente passare da gesti di altruismo straordinari, ma può essere declinata anche attraverso azioni semplici che denotano però particolare sensibilità e impegno nel mettersi al servizio di chi ne ha più bisogno, come hanno fatto le tre ragazze vincitrici di quest'anno.

Vittoria Adami, 16 anni, è stata segnalata dall'associazione Piccola Fraternità di Borgo Roma. Si è distinta per la sensibilità e l'attenzione dimostrata verso le persone con disabilità che ha coinvolto in varie attività ricreative, contribuendo a creare un ambiente inclusivo e dimostrando come la diversità può diventare occasione di crescita per tutti.

Rachel Osose Lawani, 13 anni, segnalata dal Gruppo Promozionale San Michele, grazie alla sua indole collaborativa e altruistica ha potuto sperimentare varie occasioni di solidarietà sociale, contribuendo quotidianamente al benessere della comunità in cui vive e mettendosi al servizio dei più piccoli anche in occasione degli spettacoli di danza del progetto Espressione Danza.

Erika Salihaj, 17 anni, segnalata dall'associazione di volontariato Dba Italia, ha collaborato come volontaria in occasione di alcuni eventi promossi sul territorio, prestando assistenza e supporto ai partecipanti, dimostrando una particolare attenzione e sensibilità verso le persone più anziane e donando un sorriso ai bambini affetti da patologie e alle loro famiglie.