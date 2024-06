La borsa di studio intitolata al cardiologo "Michele Pighi" diventa internazionale e viene assegnata a Parigi

La Cardiologia di Borgo Trento resta la "grande famiglia" di Michele Pighi, il cardiologo tragicamente scomparso il 30 settembre 2022 in un incidente a soli 39 anni. Venerdì 14 giugno, nel giorno del suo compleanno, il papà Daniele è giunto in reparto per ricordare il figlio insieme a quei colleghi e studenti che erano la sua "seconda famiglia".

«La memoria di Michele - spiegano dall'Aoui Verona - è tenuta alta con molto impegno da parte del primario dell’Unità operativa, il prof. Flavio Ribichini, e da tutto il personale della Cardiologia. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è la recente istituzione internazionale di una borsa di studio dedicata a "Michele Pighi", in aggiunta a quella locale che premia gli specializzandi della Scuola di cardiologia dell’Università di Verona, diretta da Ribichini e giunta già alla sua seconda edizione».

In base a quanto è stato spiegato, l’obiettivo di queste raccolte fondi da destinare alla formazione di giovani cardiologi non è solo prettamente didattico, ma anche di replicare l’esempio di impegno nello studio e di servizio ai pazienti che hanno caratterizzato la figura di Michele Pighi, che era peraltro professore associato della Università di Verona.

La prima edizione di "Michele Pighi Young Investigator Award" è stata consegnata a Parigi, durante l’ultima edizione dell’EuroPCR, congresso internazionale di riferimento per la medicina interventistica cardiovascolare. Il vincitore è stato Ryota Kakizaki, dottorando di ricerca giapponese dell’università di Berna, con un lavoro selezionato tra i 279 presentati dai partecipanti.

«Questo premio - ha commentato il prof. Ribichini - vuole essere un'occasione per il futuro di medici che si siano distinti per l’eccellenza e potenzialità dei loro studi. Vogliamo condividere il ricordo di Michele con la comunità cardiologica internazionale. Questo premio consentirà alle giovani cardiologhe e cardiologi di mettere in gioco le loro capacità e far fruttare gli studi fatti. Grazie alla borsa di studio, - conclude il prof. Ribichini - Ryota Kakizaki che si è aggiudicato il premio con la tesi “Frequency and rate o clinically silent plaque ruptures in non-infarct related coronary arteries” avrà l’opportunità di lavorare in una delle migliori strutture ospedaliere d’Europa».