Borgo diVino in tour torna a San Giorgio di Valpolicella per un weekend di degustazioni e divertimento

San Giorgio di Valpolicella si prepara ad ospitare la quarta tappa dell’edizione 2024 di Borgo diVino in tour, la rassegna enologica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a - MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia - in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia; l’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e patrocinata dall’Associazione Nazionale di Città del Vino, “Comitato Pro Loco Unpli Verona”, Destination Verona & Garda Foundation in qualità di partner di tappa e con il supporto di “Bcc Valpolicella Benaco”.

Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 maggio, a Piazza della Pieve a San Giorgio di Valpolicella troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Sicilia e Lazio. Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori - a cominciare dalle tante superbe personalità di Amarone e Recioto - presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.

«Borgo DiVino in tour negli ultimi anni si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più partecipati in Italia - dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a - Quest'anno puntiamo a superare le 60 mila presenze, coprendo tutte le regioni italiane attraverso 20 tappe in 20 borghi, per un totale di 60 giorni di evento. Nel corso del tour daremo spazio ad una vasta rappresentazione della produzione vitivinicola italiana, composta da piccole e medie imprese. Pur essendo principalmente un evento enogastronomico, Borgo DiVino si distingue per la sua forte componente turistica. L'obiettivo principale dell'evento è infatti la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue aziende».

Il programma dell’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà a San Giorgio di Valpolicella (o Ingannapoltron), lungo la Piazza della Pieve, negli orari:

Venerdì 17 maggio dalle 18 alle 23.

Sabato 18 maggio dalle 12 alle 23.

Domenica 19 maggio dalle 12 alle 22.

All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di 18 euro comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito www.borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella oppure direttamente in loco. Per accompagnare le degustazioni i visitatori potranno acquistare anche specialità gastronomiche locali come gli gnocchi alla Lessinia, taglieri e altro direttamente sul posto. Si consiglia di parcheggiare in Via Case Sparse 16 (presso parcheggio Cimitero) e raggiungere comodamente la Piazza con il bus navetta dedicato.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino in tour

Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente sul posto. Un ulteriore spazio sarà riservato alla promozione delle tipicità dei Borghi più belli d’Italia, un patrimonio unico per qualità e biodiversità; l’iniziativa sarà realizzata in sinergia con il MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il progetto a cura dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori associati.

«Borgo DiVino in tour fa 20 tappe attraverso il buon gusto dei vini tipici che sono il frutto della sapienza contadina secolare e, a volte, millenaria. Centinaia di vini che vengono portati in 20 piazze di 20 tra “I Borghi più belli d’Italia”, sapientemente selezionati e presentati da una società di giovani imprenditori che si sta affermando sul mercato e che collabora con I Borghi più belli d’Italia, con piena soddisfazione reciproca, ormai da diversi anni. - dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” - Il format ha incontrato il Mercato Italiano dei Borghi (M.I.B.) per un connubio perfetto tra vino e prodotti tipici per soddisfare il corpo e la mente di chi parteciperà a una o più delle tappe previste nel 2024. Un vero e proprio viaggio attraverso il buon gusto e il buon vivere. A dimostrazione che la bellezza va oltre l’estetismo quando si trova davanti allo charme e ai buoni sapori delle straordinarie produzioni enogastronomiche presenti nei territori dei Borghi più belli d’Italia».

Contenuti correlati e Masterclass

La manifestazione sarà arricchita anche dalla sfilata delle confraternite enogastronomiche del territorio, da concerti di gruppi musicali di diverso genere, da convegni e soprattutto da masterclass organizzate in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Valpolicella e con Onav Verona, con il supporto di “Bcc Valpolicella Benaco”, presso la prestigiosa Collegiata della Pieve di San Giorgio (VII-VIII secolo). Questo il programma:

Sabato 18 maggio ore 15 (Piazza della Pieve) | Degustazione guidata e presentazione del libro “Vini passiti d’Italia - Un viaggio passo dopo passo” con Sissi Baratella e Alberto Brunelli.

Sabato 18 maggio ore 18 (Piazza della Pieve) | Degustazione guidata: Save The Wine: Il fattore umano salverà il vino? e presentazione del libro “Wine Hospitality, quando il fattore umano e la genialità italiana cambiano il marketing” con Cristina Mascanzoni Kaiser, autrice del libro e Monica Vaccarella, imprenditrice nel settore dell’olio Evo; modera Gianluca Boninsegna, miglior sommelier del Veneto del 2015.

Le masterclass, essendo a numero limitato, possono essere prenotate direttamente sul sito www.borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella. Inoltre sabato alle ore 11, sarà possibile anche partecipare al convegno “Geologia, Terroir, Know-How E Istinto: L’anima Della Valpolicella Tra Marmo E Vino” Convegno a cura di Associazione Italiana di Geologia e Turismo, Associazione Le Donne del Marmo, Asmave e Verona Stone District, dedicato alla scoperta del patrimonio naturale e culturale della Valpolicella; relatrice dell’evento sarà la geologa Grazia Signori. L’evento è gratuito, ingresso fino a disponibilità posti.

Inoltre in collaborazione con ASMAVE (Associazione Marmisti Veronesi) e Stone Light Street, Istituto Salesiano San Zeno, sarà possibile visionare presso il Chiostro della Collegiata un’esposizione di opere d’arte in marmo frutto di un recente Simposio d’Arte: le opere rappresentano la collaborazione tra i vari Consorzi di produzione e di valorizzazione del territorio veronese.

Roberto Albino Zorzi sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella racconta: «Siamo particolarmente contenti di ospitare la terza edizione di Borgo diVino. Il nostro è un territorio dove il vino affonda le sue radici da secoli ed avere a San Giorgio di Valpolicella, uno dei Borghi più Belli d’Italia, una manifestazione che esalta questa eccellenza e allo stesso tempo fa scoprire a visitatori e turisti il nostro borgo, ci riempie di soddisfazione». Evita Zanotti vicesindaca e assessora al turismo del Comune di Sant’Ambrogio aggiunge: «Il 17-18-19 maggio Borgo DiVino sarà di nuovo a San Giorgio di Valpolicella, scelta come unica tappa per la Regione del Veneto. La manifestazione vuole promuovere l’eccellenza dei Borghi e dei vini italiani creando un collegamento itinerante tra regioni. Sarà anche l’occasione per visitare il Borgo e scoprire le sue case in pietra, la maestosa Pieve Longobardo-Romanica, le casette preistoriche e i dintorni immersi nella natura. Nel nostro Borgo saranno allestiti stand per la degustazione di vini del nostro territorio, ma anche di molti altri Borghi del circuito “I Borghi più Belli d’Italia».

Andrea Chiereghini, assessore alle manifestazioni e attività produttive Comune di Sant’Ambrogio, infine sottolinea: «Questa edizione si arricchisce di novità eno-gastronomiche, musicali e culturali importanti. Dal punto di vista eno-gastronomico ci saranno ancora più cantine e un’offerta gastronomica più ricca, con due eccellenze del territorio: Valeggio sul Mincio con lo Stand del Ristorante Alla Borsa dove gustare il Tortello Rosso Verona, creato per l’occasione: Monte Veronese, ricotta e radicchio rosso, in collaborazione con il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP e con la novità di questa edizione: gli gnocchi della Lessinia, con la Pro Loco di Sant’Anna d’Alfaedo, un piatto ormai divenuto iconico per tutti gli amanti del territorio della Valpolicella e della Lessinia. La sinergia tra Comuni e realtà produttive è sempre più importante, in un’ottica di promozione integrata di tutto il territorio della Provincia di Verona e di valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche che la caratterizzano. Un’altra novità di quest’anno è la collaborazione con ASMAVE (Associazione Marmisti Veronesi) e Stone Light Street, Istituto Salesiano San Zeno, con un’esposizione di opere d’arte in marmo frutto di un recente Simposio d’Arte e rappresentazione della collaborazione tra i vari Consorzi di produzione e di valorizzazione del territorio veronese».

Per ciò che riguarda gli spettacoli, ogni serata sarà allietata da concerti; venerdì e sabato in Pieve e alla domenica in Piazza; dal punto di vista culturale invece quest’anno avremo un convegno sabato mattina su geologia ed il territorio della Valpolicella, oltre a due Masterclass che uniranno degustazioni di vino alla presentazione di pubblicazioni importanti nel settore enologico e dell’ospitalità. L’evento si arricchirà alla domenica sera dell’investitura di nuovi Cavalieri e Dame dell’Amarone e del Recioto a cura dello SNODAR, il Sovrano Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto, custodi della Contea del Vino della Valpolicella, che abbraccia i cinque Comuni della Vallata: Negrar, Marano, Fumane, San Pietro Incariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

