Bonus trasporti. Cos'è, chi può farne richiesta e come ottenerlo: tutte le cose da sapere

Con decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, ovvero il cosiddetto "Decreto Aiuti" (art. 35), convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, è stato istituito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il "Bonus trasporti". Lo scopo di tale "misura sociale", viene spiegato dal ministero, è «sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso». Sarà possibile richiedere il "Bonus trasporti" a partire da giovedì 1 settembre 2022.

Il buono previsto dal decreto risulta «utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale». La dotazione finanziaria prevista «è pari a 79 milioni di euro (fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)». Il buono rilasciato «può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro».

Il bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l'acquisto di «un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità)», da acquistare nel mese stesso in cui si è richiesto ed ottenuto il "Bonus trasporti". Il periodo di validità del buono rilasciato è infatti «limitato al mese solare di emissione» e ciò vale «anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo». In sostanza, se ad esempio chiedete ed ottenete nel mese di settembre il "Bonus trasporti" per comprare un abbonamento annuale ai bus di Atv, l'abbonamento annuale va comunque comprato entro il mese di settembre e non potete aspettare ottobre.

Ciascun beneficiario, spiega il ministero, «potrà chiedere un "Bonus trasporti" al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse». Il ministero chiarisce che «restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino». Potranno ottenere il "Bonus trasporti", accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), tutte le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il buono emesso tramite il portale «è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato, il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità». In caso positivo, chiarisce il ministero, «viene subito rilasciato l'abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l'utilizzo del buono, indicando l'importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso». Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le apposite Faq messe a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Richiedere il "Bonus trasporti" e usarlo con Atv

Una volta ottenuto dal ministero il voucher relativo al "Bonus trasporti", per l'acquisto dell'abbonamento presso Atv l'interessato dovrà presentarsi, ovviamente portando con sé la ricevuta del bonus stesso, presso una delle seguenti biglietterie Atv (vedi qui gli orari):

Verona - autostazione di Porta Nuova

Verona - piazza Simoni 12

Garda - corso Italia 60

Legnago - via dei Tigli 1/a

San Bonifacio - via Ungaretti

È possibile prenotare il proprio appuntamento in biglietteria da questo link. Atv fa sapere sul proprio sito istituzionale che «non è possibile usufruire del bonus trasporti per gli acquisti di abbonamenti online, ma è necessario accedere agli sportelli sopra indicati».