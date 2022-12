Bonus di 750 euro per i dipendenti della Kemin e l'azienda stimola il volontariato

Per i suoi 61 anni di attività ha donato un bonus di 750 euro ai propri collaboratori. È la scelta fatta da Kemin Nutrisurance Europe, azienda con sede a Veronella che fa parte della Kemin Industries, compagnia americanafondata che oggi conta più di 3.000 dipendenti in oltre 90 paesi in tutto il mondo.

L'obiettivo di Kemin è quello di fornire soluzioni innovative per la salute e la nutrizione umana e animale. E Nutrisurance è la parte specializzata nel cibo per gli animali domestici. L'azienda con sede nel Veronese ha oltre 100 dipendenti di 19 nazionalità e un fatturato di oltre 90 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto all’anno precedente.

Ma il 2022 non è stato un anno speciale solo per il bilancio. Kemin che ha festeggiato 61 anni dalla sua fondazione e per questo anniversario sono state attivate numerose iniziative per promuove la sostenibilità e la qualità della vita non solo per i clienti ma anche e per i propri dipendenti e per il territorio in cui Kemin Nutrisurance opera. Proprio con questo focus, l'azienda ha preso consapevolezza dell'impatto provocato dal caro bollette e dall'inflazione. E quindi il gruppo Kemin ha deliberato il pagamento speciale una tantum di 750 euro lordi, con l’obiettivo di aiutare i dipendenti e le loro famiglie a compensare parte degli effetti del caro vita.

A sostegno del territorio, invece, Kemin ha istituito la Giornata Mondiale del Volontariato per tutti i dipendenti, con l’intento di incoraggiarli a partecipare ad azioni che li rendano parte attiva e costruttiva della comunità in cui vivono e lavorano. Ogni dipendente a tempo pieno ha ricevuto un intero giorno retribuito per fare volontariato con un'organizzazione a sua scelta. Un potenziale di quasi 2.000 ore da donare a cause e organizzazioni che fanno la differenza. E un esempio già attuato è stato quello dei due giorni a Villa Buri di Verona, in un'iniziativa che ha visto i volontari Kemin impegnati nella manutenzione del verde del parco.