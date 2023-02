Pfas, Bottacin: «Regione assicura supporto e monitoraggio sulla bonifica»

La Regione Veneto continua l'attività di supporto tecnico e di monitoraggio sulla contaminazione dell'acqua e dei terreni con sostanze Pfas. È questo il messaggio inviato dall'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin, alla luce delle novità emerse sul sito della ex Miteni, a Trissino nel Vicentino, da cui si ipotizza possa essere partito il vasto inquinamento.

«Nel territorio comunale di Trissino, i soggetti presenti nel sito interessato dall'inquinamento da Pfas si stanno al momento occupando sia delle operazioni di messi in sicurezza operativa, caratterizzazione e bonifica, sia delle attività di decommissioning degli impianti produttivi - ha spiegato Bottacin - Operazioni che, ormai, sono praticamente concluse. Anche la recente problematica connessa al rinvenimento di liquidi in alcune caditoie e strutture interrate presenti nel sito è stata presa in carico dalla ditta Ici 3 che sta eseguendo gli interventi necessari nel rispetto delle indicazioni impartite dagli enti competenti e sotto la supervisione degli stessi. Le diverse strutture della Regione Veneto sono state, sin dai primi momenti di questa vicenda, impegnate nel fronteggiare la criticità. Competenze diverse, ambientali, sanitarie e scientifiche, messe a sistema hanno permesso l’emergere del fenomeno dei Pfas, il cui inquinamento non era precedentemente noto, e di pianificare con gli altri enti coinvolti le azioni successive. Ora la ditta Ici 3 in qualità di attuale proprietario del sito, si è assunta l’onere di eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, come disposto dalla legge nazionale. La Regione non può che continuare ad assicurare il supporto tecnico al Comune di Trissino, che ha competenze dirette sull’iter di bonifica, in collaborazione con gli altri enti competenti, ed in particolare con l'Arpav, sia nell'ambito delle Conferenze di Servizi sia nell’ambito dell’apposito comitato tecnico istituito allo scopo, raccordandosi, ove necessario, con il Ministero e gli organi statali competenti».