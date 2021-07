Dalla Regione arrivano i contributi per la bonifica dall'amianto di tre scuole della provincia di Verona

Quasi 190 mila euro sono stati stanziati per gli interventi in un istituto di Verona, uno di Terrazzo e uno di Sommacampagna. «Si tratta dei risultati di un bando che avevamo approvato per l’individuazione di interventi su edifici pubblici, con priorità a quelli scolastici e ospedalieri»

«Tutte e tre le scuole che ne avevano fatto domanda hanno ricevuto il contributo per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto». Lo ha comunicato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin, evidenziando lo stanziamento di quasi 190 mila euro per gli interventi in alcune scuole della provincia di Verona.

«Si tratta dei risultati di un bando che avevamo approvato per l’individuazione di interventi su edifici pubblici, con priorità a quelli scolastici e ospedalieri - spiega l'assessore -. A beneficiare di questa opportunità sono una scuola della città di Verona e due nei comuni di Terrazzo e Sommacampagna».

Nel capoluogo sono stati assegnati 46.000 euro per la rimozione dei pavimenti in amianto della scuola dell’infanzia “La Magnolia”; a Terrazzo, 105.000 euro per la rimozione della copertura in lastre di fibrocemento della scuola primaria e secondaria; 38.000 euro vanno a Sommacampagna, invece, per la rimozione del pavimento in vinilamianto della scuola secondaria di primo grado.

«Si tratta di contributi importanti – conclude l’assessore Bottacin – che garantiranno la copertura del 100% della spesa prevista per i singoli interventi. Continuiamo, con questa ulteriore azione, nel nostro percorso virtuoso che pone massima attenzione alla sicurezza ambientale, tutelando cittadini e territori con interventi diretti o finanziando altre istituzioni, come in questo caso».