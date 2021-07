Bomba Day a Verona, zona rossa da evacuare entro le 9 di domenica mattina

Domani è domenica 1 agosto 2021 e, come deciso dalla Prefettura, è il Bomba Day, il giorno in cui si procederà alla rimozione della bomba della seconda guerra mondiale trovata in Corso Venezia, a Verona.

La zona rossa è stata definita entro un raggio di 330 metri dal punto di rinvenimento. Le operazioni iniziano alle 7 di domani mattina e si concluderanno intorno alle 12.30. In tutta l'area della zona rossa è vietata la circolazione di persone e mezzi ed è consigliato lo spostamento dei veicoli in una zona esterna all'area da evacuare.

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER IL BOMBA DAY DI VERONA

Domani, tutti i cittadini che devono evacuare dalla loro abitazioni dovranno farlo entro e non oltre le 9 del mattino. Potranno rientrare solo al termine delle operazioni. Inoltre: è vietata la circolazione di persone e mezzi, le tapparelle delle case devono essere abbassate, i vetri delle finestre devono essere lasciati aperti, il rubinetto principale del gas deve essere chiuso, l'uso del cellulare deve essere limitato.

Le persone in difficoltà nel trovare una sistemazione provvisoria potranno recarsi, anche con piccoli animali al guinzaglio, al centro di accoglienza allestito nella scuola Achille Forti, in Via Badile 99.