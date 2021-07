Bomba day, ancora auto in sosta dove scatterà il divieto. Appello a spostarle

In Viale della Stazione di Porta Vescovo, la polizia locale di Verona ha contato molte decine di macchine parcheggiate in strada e nel piazzale davanti alla stazione. L'invito è quello di spostarle il prima possibile per evitare la rimozione forzata

Entro la mezzanotte che segna il passaggio tra oggi, 31 luglio, e domani, 1 luglio, devono essere liberate dalle auto parcheggiate le strade interessate dalle operazioni di disinnesco e trasporto della bomba trovata in Corso Venezia.

In Viale della Stazione di Porta Vescovo, la polizia locale ha contato molte decine di macchine in sosta sia in strada sia nel piazzale davanti alla stazione. L'invito è quello di spostarle il prima possibile per evitare la rimozione forzata.