Evacuazione per la bomba in un giorno feriale. Bozza: «Scelta non ottimale»

È fissata per domani, 28 dicembre, l'evacuazione di quasi tremila cittadini di Parona per il disinnesco di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovata in un cantiere. Un'operazione che interesserà la cosiddetta "zona rossa" e cioè l'area compresa in un raggio di 755 metri dal punto in cui si trova l'ordigno. Chi vive o ha un'attività all'interno della zona rossa dovrà evacuare entro le 7.30 del mattino e potrà rientrare solo nel tardo pomeriggio. Ma i disagi li vivranno un po' tutti perché la zona rossa sarà completamente chiusa al traffico e sarà sospeso anche il passaggio dei treni tra Domegliara e Verona. Tutto questo in un giorno feriale a cavallo tra Natale e Capodanno.

E proprio la scelta del giorno non è stata ben vista da alcuni residenti ed è stata giudicata «non ottimale» dal consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza. «In passato - ha ricordato Bozza - a memoria, si è sempre deciso di disinnescare gli ordigni nei fine settimana e in periodi meno complicati logisticamente di quelli delle festività natalizie. Questo per permettere a chi ha genitori o parenti anziani, o che faticano a deambulare, di aiutarli nelle operazioni di evacuazione senza doversi prendere ferie o permessi. È vero che si tratta di un’ordinanza prefettizia, tuttavia sul piano politico l’amministrazione comunale e il sindaco avrebbero dovuto individuare altre soluzioni, anche confrontandosi con il quartiere, in modo da limitare il più possibile i disagi ai residenti di Parona e ai loro familiari, in modo da consentire loro di avere più tempo e meno difficoltà per organizzare i trasferimenti».