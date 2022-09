Saliti a 380 i casi di infezione da virus West Nile in Veneto, 23 nel Veronese

La Regione Veneto ha diffuso ieri, 16 settembre, il decimo bollettino di quest'anno di sorveglianza delle arbovirosi, un report in cui sono contenuti i numeri della diffusione del virus West Nile e delle altre virosi monitorate.

Particolare attenzione in questo periodo viene posta sui casi di infezione da virus West Nile. Casi che in quest'ultima settimana sono passati da 321 a 380 in tutta la regione. Come è noto, il virus viene trasmesso tramite la puntura di alcune zanzare e può provocare due forme diverse di malattia: una più lieve (febbre West Nile) e una più grave e neuroinvasiva. Attualmente sono 238 i casi confermati in Veneto di febbre da West Nile, mentre 142 contagiati hanno sviluppato la malattia più grave. E nell'ultima settimana sono stati registrati in Veneto due decessi da West Nile. Decessi che finora sono in totale 17. L'età media dei deceduti è 83,2 anni.

Dei 380 casi in Veneto, quelli nel Veronese sono 23, di cui 10 con sintomi simil-influenzali e 13 con malattia neuroinvasiva.

Tra le altre virosi sorvegliate in Veneto, è stato registrato nell'ultima settimana un altro caso di febbre Dengue. Il totale dei casi è così salito a 21 (di cui 4 nel Veronese), ma tutti i contagi sono avvenuti all'estero (Brasile, Cuba, Kenya, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Thailandia e Togo).

Restano 4 i casi di Toscana Virus, i quali sono segnalati nelle province di Padova e Treviso, e un caso di infezione da virus Zika registrato nel Trevigiano. Nessun caso di virus Chikungunya e Usutu.

Infine, sono 43 in tutto in Veneto e 3 nel Veronese i casi accertati di Tbe (Tick-Borne Encephalitis), infezione endemica in Europa il cui virus viene generalmente trasmesso dal morso di zecca.