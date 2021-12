Ancora una settimana di tempo per richiedere il sostegno al pagamento di affitto e bollette: ecco come fare

C’è tempo fino al 19 dicembre per partecipare al bando di sostegno ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale di Verona, che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica a seguito dell'emergenza COVID-19, nel pagamento del canone di locazione o delle utenze acqua, luce e gas.

La richiesta del contributo al canone di locazione non può riguardare alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP e non può essere presentata da proprietari di alloggi, mentre, per entrambi i casi, sarà possibile fare domanda per il pagamento utenze.

Per il pagamento dell’affitto è previsto un contributo di 1.000 euro, mentre è di 300 euro per le utenze domestiche. Entrambi i contributi sono cumulabili con altri destinati al sostegno del canone di locazione quali FSA 2021, SoA, Fsa Covid 3 o con altri bonus utenze. Sarà dunque possibile presentare domanda anche se si è già richiesto uno di questi sostegni.

Per informazioni e per accede alla compilazione della domanda online https://www.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 77331 oppure chiamare lo Sportello SI della Direzione Servizi Sociali del Comune di Verona al numero verde 800 085570 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, oppure allo 045 8078345 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.