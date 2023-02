Fine allerta rossa per il traffico, tornano a circolare i diesel Euro 5

Fine dell'allerta rossa per il traffico a Verona. Da domani, 25 febbraio, cadranno le limitazioni del traffico più stringenti attuate in questa settimana per limitare l'inquinamento atmosferico.

Sabato 25 febbraio, Verona torna in zona verde, quindi allerta 0 per le Pm10 nell'aria. Il modello previsionale di Arpav ha indicato che da domani vi sarà una concentrazione di polveri sottili inferiore al valore limite giornaliero. Valore fissato a 50 microgrammi per metro cubo di aria. Da domani, quindi, potranno tornare a circolare le auto private con motore diesel di classe Euro 5. Auto che in questi ultimi giorni sono rimaste ferme insieme ad altre più inquinanti.

La situazione, però, potrebbe non rimanere questa fino all'arrivo della primavera. Arpav monitorerà sempre la qualità dell'aria scaligera e lunedì emetterà un nuovo bollettino con i dati rilevati dalla centralina al Giarol Grande. Se i dati mostrassero un maggiore inquinamento, la zona verde in vigore da domani potrebbe tornare a essere zona arancione e quindi con blocchi del traffico estesi a più categorie.

Per il momento, da domani, il blocco del traffico sarà valevole per le categorie di veicoli Euro 0 ed Euro 1 a benzina, per i diesel dagli Euro 0 agli Euro 4 e per i motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 2000. Sempre consentita la circolazione a tutti i lavoratori, che per distanza od orari particolari di inizio e fino turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici.