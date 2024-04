Strada Regionale 450 vietata ai mezzi pesanti per tutta l'estate

Stop alla circolazione dei camion sulla Strada Regionale 450 da metà giugno a metà settembre. Un blocco che, lo scorso anno, era stato sperimentato nel solo mese di agosto. Ma dalla prossima estate la limitazione sarà definitiva.

Ieri, 18 aprile. alla presenza del prefetto di Verona Demetrio Martino e di tutti gli enti coinvolti, la modifica alla viabilità è stata resa strutturale per tutta l’estate. E a renderla effettiva sarà un decreto di Veneto Strade. All'incontro di ieri erano presenti anche i vicesindaci di Bardolino e Lazise, Katia Lonardi e Stefano Marai, i rappresentanti di Veneto Strade, della Regione Veneto, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria degli autotrasportatori.

Come lo scorso anno il divieto di circolazione riguarderà solo i mezzi superiori alle 7.5 tonnellate e la fascia oraria dalle 7 alle 19. E saranno esclusi dal divieto di circolazione i mezzi diretti agli insediamenti produttivi nella provincia di Verona.

I numeri che erano emersi lo scorso anno dopo uno studio dei flussi parlavano del transito giornaliero di circa 2.500 mezzi pesanti in entrata e in uscita da Affi e Peschiera. Numeri che, riversati sulla Regionale, risultavano insostenibili.

La soluzione del blocco era stata proposta anni fa dai Comuni di Peschiera del Garda e Affi, i quali hanno ora raggiunto il loro obiettivo anche grazie alla mediazione dalla Prefettura. «Dopo quattro anni di lavoro sono felice che finalmente il problema di Peschiera sia stato preso in considerazione e risolto - ha commentato la sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli - Ringrazio il prefetto, le forze di polizia, le associazioni di categoria e tutti quelli che si sono seduti intorno al tavolo di lavoro perché è stato prima evidenziato e poi risolto un problema importante che causava disagi al casello di Peschiera e che soprattutto danneggiava tante persone, cittadini che lavorano e che ogni giorno, d’estate, rimanevano bloccati». Ed il sindaco di Affi Marco Sega ha aggiunto: «Ringrazio il prefetto per aver accolto le nostre richieste in anticipo rispetto allo scorso anno e averci dato così la possibilità di affrontare l’estate serenamente dal punto di vista viabilistico. Per Affi le cose miglioreranno in modo sensibile. La tangenziale sarà più vivibile, percorribile e in definitiva più sicura. L’idea, ci tengo a precisarlo, non nasce per penalizzare gli autotrasportatori locali ma per mantenere all’interno dell’autostrada chi non ha necessità di uscirne».