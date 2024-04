Vinitaly, blitz all'inaugurazione. «Perché vino legale e cannabis no?»

Questa mattina, 14 aprile, una delegazione dell'associazione Meglio Legale ha messo in atto un'azione nonviolenta durante l'inaugurazione di Vinitaly a Verona. Durante l'intervento del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, due attiviste si sono alzate dalle loro sedie e sono andate davanti ai relatori con due cartelli per chiedere la liberalizzazione della cannabis.

«Anche il vino è una sostanza psicoattiva, potenzialmente dannosa per la salute - sostiene l'associazione - Eppure, si può finire in carcere per il possesso di cannabis mentre è possibile acquistare e consumare, ovunque e per chiunque, quantità illimitate di alcol. E la filiera imprenditoriale del vino, di cui siamo giustamente orgogliosi, esiste solo perché si è deciso di regolamentare la produzione, la vendita, la detenzione e il consumo di tale sostanza. Perché il vino sì e la cannabis no? Occorre guardare il mondo con gli occhi della realtà e, soprattutto, basarsi sulle evidenze scientifiche e non sul pregiudizio: quello della cannabis è da decenni un consumo di massa che, anche se illegale, riguarda sei milioni di consumatori. Dobbiamo quindi smettere di far finta di non vedere le cose per come sono, e prende atto che la politica repressiva, ispirata a un’ideologia proibizionista, non sta funzionando e non ha mai funzionato. Se il proibizionismo fosse efficace, e se chi demonizza la cannabis avesse un briciolo di coerenza, ci aspetteremmo un’applicazione di tali politiche repressive fino in fondo, vietando anche l'alcol, il tabacco e tutte le sostanze potenzialmente dannose per la salute».

E a seguito dell’azione nonviolenta di questa mattina al Vinitaly, Meglio Legale, Verona Radicale e Substantia hanno organizzato nel pomeriggio un momento di dialogo nella Sala S. Giacomo in Borgo Roma, vicino dell’ingresso laterale del policlinico. All’evento ha partecipato anche Antonella Soldo, presidente di Meglio Legale, presente stamane al flash mob al Vinitaly.

Tra le motivazioni delle manifestazioni di oggi, anche la promozione della proposta di legge di iniziativa popolare intitolata "Io Coltivo", con cui si vorrebbe legalizzare la coltivazione domestica e l'uso personale di cannabis.