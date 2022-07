Nuovo caso "blackface" in Arena. Angel Blue: «Pratica razzista, non canterò»

Sul sito internet della Fondazione Arena di Verona il suo nome appare ancora accanto a quello di Violetta Valéry, il personaggio principale de La Traviata di Giuseppe Verdi, ma se non farà marcia indietro la soprano Angel Blue non la interpreterà. Con una lettera pubblicata ieri, 14 luglio, Angel Blue ha comunicato il suo rifiuto di prender parte alla 99esimo Opera Festival areniano. Un rifiuto per protesta contro il cosiddetto "blackface", ovvero il trucco che colora di nero il volto degli attori o delle attrici di carnagione bianca.

Il "blackface" non è stato praticato ne La Traviata in cui Angel Blue probabilmente non reciterà, ma nella Aida, altra opera nel cartellone del festival. Il personaggio di Aida, infatti, è una principessa etiope ed ha la pelle nera. Bianche invece sono le due attrici che l'hanno recentemente interpretata: Anna Netrebko e Liudmyla Monastyrska. Ad entrambe è stato quindi colorato il volto di nero per una migliore resa del personaggio.

Ma il "blackface" «è offensivo, umiliante e assolutamente razzista», scrive Angel Blue nella lettera in cui annuncia di non voler cantare ne La Traviata dell'Arena. «L'uso del blackface in qualsiasi circostanza, artistico o meno, è una pratica basata su tradizioni teatrali arcaiche che non hanno posto nella società moderna - ha aggiunto Angel Blue - Non vedevo l'ora di fare il mio debutto all'Arena di Verona cantando una delle mie opere preferite, ma in tutta coscienza non posso associarmi ad un'istituzione che continua questa pratica».

Una pratica a cui la Fondazione pare non abbia intenzione di rinunciare.

Nessun problema comunque per La Traviata in scena oggi, dato che il personaggio di Violetta è affidato a Nina Minasyan. Ma per gli spettacoli del 22 e del 30 luglio, Fondazione Arena di Verona dovrà trovare una sostituta di Angel Blue. Nell'attesa che si trovi una soluzione al non facile problema del "blackface", contro cui già nel 2019 sempre all'Arena protestò la soprano Tamara Wilson.