Verona in cerca di innovazioni urbane per il Piano di assetto del territorio

Il percorso avviato dal Comune di Verona per redigere il nuovo Pat (Piano di assetto del territorio) prevede il dialogo con i cittadini. Perché quello da redigere è un piano destinato alla Verona dei prossimi decenni, quindi è necessario agire con un approccio scientifico, ma anche con una partecipazione diffusa che coinvolge tutti gli attori interessati, dal Comune ai principali soggetti socio-economici della città fino alle associazioni e i cittadini che hanno già avviato o stanno avviando esperienze di rigenerazione urbana declinata nei vari ambiti di applicazione.

Metodo, obiettivi e tempi del primo step per la revisione del Pat sono stati al centro del primo degli appuntamenti con cui la vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli aggiornerà sul percorso di approvazione del nuovo Piano di assetto del territorio. Percorso che si vuole completare entro il 2025.

Si parte dal percorso di ascolto e partecipazione della città, avviato in autunno, fondamentale per ricostruire non solo le idee, ma anche i saperi e le pratiche che stanno già cambiando Verona grazie al lavoro di gruppi, cittadini, organizzazioni, associazioni, enti ed istituzioni che operano attraverso diverse progettualità che riguardano gli spazi e le pratiche di vita di chi abita la città. Perché gli scenari odierni, caratterizzati da incertezza e instabilità, necessitano di un cambio di passo che raccolga le istanze della cittadinanza e che, da un punto di vista tecnico e urbanistico, punti a una riqualificazione diffusa della città e dei tessuti urbani esistenti, contenendo il consumo di suolo e coniugando fattibilità economica e principi della sostenibilità.

Le città di oggi, come lo è Verona, sono macro-organismi in trasformazione composti dai diversi componenti che producono idee, progetti, interventi e pratiche che cambiano di continuo la natura dei luoghi e degli spazi, che evolvono nel tempo e che a volte collaborano o sono in conflitto. Questi sono quelli che vengono definiti "fermenti", che il Comune intende mappare e condividere per riconoscerne il valore e imparare dalle loro esperienze innovative.

Lo scopo di questa mappatura iniziale sarà di esplorare queste esperienze urbane per cominciare a condividerle tra gli attori della città e gli innovatori, con l’obiettivo di raccogliere le proposte di rinnovamento urbano, condividerle sul sito e attraverso gli incontri pubblici del percorso.

Sarà un lavoro aperto e in continuo movimento. Possono partecipare singoli o reti di enti ed istituzioni pubblici o privati, organizzazioni del profit e non profit, associazioni, agenti dell’economia sociale, cittadini che si attivano anche in forma non organizzata, abitanti che agiscono in modo informale che hanno prodotto o stanno producendo un’innovazione urbana. Gli ambiti vanno dalle nuove forme dell’abitare alla mobilità sostenibile, fino alla cultura e alle economie sostenibili e sociali.

Per partecipare è necessario inviare le pratiche di innovazione urbana a questo indirizzo. Le pratiche potranno essere inviate fino al 30 aprile 2024, dopodiché si procederà alla mappatura dei dati pervenuti, un percorso che verrà reso pubblico per diffondere le buone pratiche esistenti e che sarà in costante aggiornamento.

Il percorso di partecipazione prevede diversi ambiti di ascolto, da quello socio-economico a quello dell'amministrazione di prossimità e ambientale. I dati raccolti saranno esaminati dal gruppo di lavoro tecnico-scientifico, al lavoro insieme agli uffici comunali per delineare il quadro conoscitivo territoriale e su cui basare visioni e strategie operative. I risultati dell’analisi del contesto territoriali saranno tradotti nel documento preliminare al Pat che sarà ultimato entro l’estate.

I mesi successivi saranno dedicati alla concertazione e alla restituzione alla città dei temi che emergeranno dalla fase partecipativa. E il 2025 sarà infine l’anno dei passaggi previsti dalla normativa regionale con l’obiettivo di arrivare all’approvazione dello strumento urbanistico.

«Proponiamo di acquisire alla conoscenza del gruppo di lavoro e del Comune tutti quelli che abbiamo chiamato "fermenti di citta", che sono pratiche, iniziative e proposte di rigenerazione e innovazione urbana, un ascolto della cittadinanza attraverso tutti coloro che già si sono occupati di questi temi - ha spiegato la vicesindaca Bissoli - A questo si affianca una fase di ascolto dei soggetti portatori di interessi su tre tematiche principali, quella socio-economica, quella della vicinanza ai territori portata dalle circoscrizioni, dal consiglio comunale e dalla giunta, e infine quella ambientale con il coinvolgimento importante di tutti quelle che sono le associazioni ambientaliste istituzionali ma anche quelle che si occupano di territorio da tanti anni. Questa fase di partecipazione porterà alla documento preliminare del Pat che nei nostri intendimenti dovrà essere approvato dalla giunta entro l’estate. La direttiva da seguire è quella della rigenerazione della città evitando in più possibile l’espansione, attraverso una strategia che si fonda sull’analisi scientifica del contesto attuale e che non può prescindere dai cambiamenti che non possono essere governati dall’alto, come ad esempio le transizioni energetiche e digitali e alle reazioni ai vari processi di sviluppo economico. Un percorso che vogliamo attuare attraverso la partecipazione e la condivisione più ampia, perciò c’è bisogno del contributo di tutti».

«Cerchiamo pratiche di innovazione urbana per arricchire un atlante che racconti il meglio della città scaligera - ha aggiunto Nico Cattapan di SocialSeed - Un progetto nato per raccogliere, mappare e condividere iniziative che corrono parallele ai grandi progetti di trasformazione della città e che costituisce uno degli elementi della nuova strategia urbanistica comunale che porterà al nuovo Piano di assetto del territorio e del Piano degli interventi».