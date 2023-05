Un'università o forse un museo diffuso: inaugurato a Ca’ Vignal l'allestimento di arte contemporanea "Bios techne"

Verona città universitaria, città d’arte, città contemporanea. Unendo tutti questi aspetti, l’ateneo scaligero compie un nuovo passo avanti grazie al progetto Contemporanea, piattaforma transdisciplinare sui linguaggi della contemporaneità, sviluppata a partire dalla mostra di giovani artiste e artisti Contemporanee/Contemporanei esposta al Polo Santa Marta. Nella giornata di venerdì 5 maggio, infatti, è stato inaugurato "Bios techne. Corpo ambiente e tecnologia", il nuovo allestimento permanente d’arte contemporanea promosso dalla Commissione Contemporanea dell’Università di Verona, in collaborazione con le Associazioni Culturali AgiVerona e Urbs Picta, con l’Accademia di Belle Arti di Verona e con il contributo di Esu Verona.

L’inaugurazione della mostra ha visto i saluti istituzionali del magnifico rettore, Pier Francesco Nocini, di Riccardo Panattoni, presidente della Commissione Contemporanea, di Claudio Valente, presidente dell’Esu Verona, e Giorgio Fasol, presidente Agi Verona. In seguito si è tenuta la presentazione delle opere esposte da parte dei curatori Luca Bochicchio, docente di storia dell'arte contemporanea all'università di Verona, e della presidentessa dell'associazione culturale Urbs Picta Jessica Bianchera. Alle 18.30 si è infine svolta una visita guidata aperta alla cittadinanza con aperitivo conclusivo.

Il nuovo allestimento

L’esposizione, costituita da 29 opere della collezione AgiVerona allestite a Ca’ Vignal sulla base di una selezione appositamente pensata per entrare in dialogo con le attività di studio e ricerca in ambito scientifico e tecnologico che lì si svolgono, è un invito, rivolto a tutta la comunità, alla scoperta e al confronto con la contemporaneità. «Ritengo che questa nuova esposizione d’arte negli edifici di Ca’ Vignal, sottolinei l’unicità del nostro ateneo nel panorama nazionale e internazionale», ha dettoil magnifico rettore, Pier Francesco Nocini: «Con oltre 100 opere ormai distribuite nei diversi edifici dell’università, le nostre studentesse e i nostri studenti possono vivere la loro esperienza di studio immersi nelle proficue sollecitazioni che l’arte contemporanea ha sempre stimolato. Grazie a questa mostra, inoltre, portiamo la cultura a dialogare direttamente con la scienza, fornendo una ulteriore integrazione tra i poli umanistici e scientifici, in quella visione sempre più unitaria e transdisciplinare che ho sempre auspicato per il nostro ateneo».

Secondo quanto spiegato in una nota dell'Univr, la mostra, curata da Luca Bochicchio e Jessica Bianchera, è suddivisa in tre aree tematiche, corrispondenti agli altrettanti piani dell’edificio Ca’ Vignal 3, a cui si lega una sezione introduttiva a Ca’ Vignal 1, emblematicamente rappresentata dalle opere di Loris Cecchini ed Elena Mazzi. Il piano terra di Ca’ Vignal 3 si apre con un’introduzione ai temi toccati e approfonditi nei livelli superiori (corpo, ambiente, tecnologie, ma anche impegno civile e denuncia), con opere di Liudvikas Buklys, Claudio D’Angelo, Berlinde De Bruyckere, Piero Dorazio, Andrea Galvani, Cristobal Lehyt, Dana Lok, Emil Lukas, Elio Marchegiani, Sebastiano Sofia e Sabrina Torelli.

Le cinque fotografie di Adelita Husni-Bey, allestite sul primo ballatoio della grande scala interna, funzionano da raccordo con la sezione del primo piano. Qui la riflessione si concentra sull’ecosistema (ambientale e sociale) e sui precari equilibri tra natura e sviluppo tecnologico, con opere di Michael Fliri, Invernomuto, Richard Long, Sandrine Nicoletta, Francesco Passalacqua e James Yamada. Al terzo piano, le opere in mostra affrontano in modo poliforme della struttura della vita umana, delle sue sfumature e possibili derive; allo stesso tempo, esse propongono riflessioni sul corpo biologico, ma anche su quello linguistico e strutturale dell’opera d’arte. Gli artisti coinvolti sono Mario Airò, Joseph Beuys, Luca De Leva, James Ferris, Christian Fogarolli, Jacopo Mazzonelli, Carlo Nangeroni e Luca Pozzi.

Sabato 6 maggio, alle 11, inoltre, sarà possibile partecipare a una visita guidata, su prenotazione, promossa dall’ateneo insieme a Urbs Picta.