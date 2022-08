A Castelnuovo del Garda sono 70 le persone che hanno trovato un impiego grazie allo Sportello Lavoro

Sono 70 le persone che hanno trovato un’occupazione nei primi sei mesi di quest’anno grazie allo Sportello Lavoro, il servizio organizzato dall'amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda. Operativo in piazza Libertà e gestito dalla cooperativa Il Ponte, da gennaio a giugno lo Sportello ha risposto a 295 richieste degli utenti, mentre 68 sono stati i contatti da parte delle aziende. Attualmente gli iscritti allo sportello sono 79, in prevalenza donne di nazionalità italiana, fra i 30 e i 50 anni (44%).

Il sindaco Giovanni Dal Cero si dichiara «soddisfatto sia dell’operato dello Sportello Lavoro sia dei risultati raggiunti in termini di impiego. L’amministrazione comunale dovrà continuare con il massimo impegno per creare sinergie che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta, in particolare per gli utenti fra i 30 e i 50 anni. È infatti questa la fascia di età che necessita maggiormente di un accompagnamento nella ricerca di lavoro, dal momento che le offerte sono rivolte principalmente ai candidati under 30».

Il sindaco Giovanni Dal Cero

«Lo Sportello Lavoro è diventato un punto di riferimento non solo per i giovani che per la prima volta si affacciano sul mercato del lavoro ma anche per quanti hanno la necessità di trovare una nuova occupazione o di riqualificarsi − spiega l'assessore alle Politiche del lavoro Marilinda Berto −. Le operatrici supportano una rete virtuosa fra i diversi sportelli, le attività economiche e gli amministratori per un servizio sempre più vicino alle necessità dei cittadini e delle imprese».

Tra i servizi offerti dallo Sportello, il supporto nella compilazione del curriculum vitae come primo passo verso la ricerca di un lavoro. Gli utenti più giovani manifestano parecchie incertezze su cosa sia utile inserire, soprattutto per dimostrare un minimo di esperienza che li renda più appetibili per il mondo del lavoro. Gli utenti più adulti, invece, il più delle volte non hanno il curriculum perché hanno iniziato a lavorare molto presto o non hanno mai avuto bisogno di cercare un nuovo lavoro.

Lo Sportello offre anche un aiuto alle imprese nella ricerca di personale. Nei primi mesi di quest’anno è emersa la difficoltà da parte delle aziende nel reperire personale. Il settore turistico è stato il più colpito perché in seguito alla pandemia molti lavoratori stagionali hanno preferito cercare un’occupazione in settori meno soggette a restrizioni e che offrissero la possibilità di un contratto annuale.

Lo Sportello Lavoro è aperto in piazza Libertà 4 (nell’edificio della biblioteca) il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 18 (tel. 045 645 9970), e-mail: informagiovani@castelnuovodg.it). In questi giorni lo sportello è chiuso per ferie, riapre il 23 agosto.