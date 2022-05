Dalla casa di Giulietta al museo degli affreschi passando per la Gam: a Verona si fa tutto con un solo biglietto

Da sabato 7 maggio a Verona è possibile visitare la Casa di Giulietta, il Museo degli Affreschi e la galleria d’Arte Moderna con un unico biglietto a tariffa agevolata. Una novità per promuovere la scoperta e conoscenza del mito di Romeo e Giulietta, attraverso un percorso ideale che oltre a coinvolgere la Casa di Giulietta e il Museo degli Affreschi con la tomba dell’eroina shakespeariana, si estende alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Proprio qui, infatti, è presente una sezione dell’allestimento della collezione "Passioni e Visioni: storie dai percorsi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti’"dedicata all’iconografia shakespeariana. Il biglietto cumulativo intero costa 8 euro (+0,80 euro prevendita online), mentre il biglietto ridotto per gruppi oltre 15 persone, gli over 60, convenzioni costa 6 euro + 0,60 prevendita online. I biglietti sono in vendita sul sito museiverona.com e nelle biglietterie della Casa di Giulietta, Museo degli Affreschi e Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.