La civica diventa Biblioteca Vivente e apre il festival Psicologi in Piazza

L'intreccio di psicologia e arte sarà al centro della nuova edizione di Psicologi in Piazza, festival organizzato a Verona da Omnia Impresa Sociale. Quest'anno l’evento sarà itinerante e con un calendario che arriverà fino ad ottobre, coprendo quasi tutto l’anno.

Il debutto è fissato per sabato prossimo, 20 gennaio, nella biblioteca civica di Verona. La prima arte portata in piazza sarà infatti la letteratura con la Biblioteca Vivente, un'esperienza di dialogo interculturale per poter conoscere realtà di vita diverse dalla propria.

La proposta è quella di sperimentare sulla propria pelle il superamento del pregiudizio nei confronti del «diverso da sé», contribuendo a creare una cultura più aperta e disponibile al dialogo, che non discrimini le persone in base alla loro origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, al genere, all’orientamento sessuale, all’età o alla condizione di disabilità.

«Per questa nuova edizione con le psicologhe e gli psicologi della rete nata dieci anni fa, abbiamo deciso di affrontare il connubio tra psicologia e arti - ha spiegato il presidente di Omnia Impresa Sociale Michele Orlando - Siamo partiti, come facciamo ogni volta che studiamo un festival, ponendoci una domanda e quest’anno era: quanto le arti sono importanti e presenti nella vita delle persone e nella psicologia? Arte e psicologia rappresentano un viaggio multisensoriale tra fotografia, cinema, teatro, musica e letteratura, nel festival verranno esplorate le connessioni profonde che le tengono unite, attraverso l’espressione creativa. Durante l’elaborazione della nuova edizione di Psicologi in Piazza, è stato possibile conoscere realtà e professionisti di Verona e provincia che sono quotidianamente impegnati e immersi nella propria arte. Abbiamo creato un’altra rete che ora vogliamo mostrare alle persone, per poter donare loro la possibilità di trovarsi nell’arte in cui meglio percepiscono benessere e bellezza, attraverso esperienze uniche».

La scelta di includere la letteratura nel festival è arrivata perché si tratta di un’arte che ha da sempre trattato di storie prevalentemente umane, di emozioni intense e dilemmi esistenziali, per questo trova un punto naturale di incontro con la disciplina della psicologia, che può aiutare a comprendere meglio le opere letterarie.

La Biblioteca Vivente è un evento a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite. E al termine dell'esperienza ci sarà un breve momento di riflessione condiviso.