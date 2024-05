Alla Biblioteca Civica di Verona torna nel fine settimana il mercatino del libro usato

Torna in città il "Mercatino del libro usato". Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle orre 10 alle 19, alla Protomoteca della Biblioteca Civica in via Cappello, saranno in vendita libri per tutti, con testi di letteratura italiana e straniera, per adulti e ragazzi, manuali, guide, saggi, libri in lingua originale, cataloghi d’arte. Tutti i proventi saranno interamente utilizzati per acquistare nuovi libri per le biblioteche pubbliche del Comune di Verona.

L’iniziativa è promossa dalla Direzione Biblioteche del Comune di Verona per sostenere il riuso dei libri dismessi dalle biblioteche comunali attraverso la vendita al pubblico ad un prezzo simbolico. «I libri messi in vendita - spiegano dal Comune - provengono dal lavoro di revisione effettuato sulle raccolte delle biblioteche per eliminare libri obsoleti o poco richiesti e dalle donazioni dei cittadini, che non rientrano nelle collezioni».

L’iniziatica si inserisce anche tra le attività proposte dalle "Biblioteche per il Maggio dei libri", una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.ilmaggiodeilibri. cepell.it/.