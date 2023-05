Guasto all'impianto di climatizzazione: chiusa un mese la biblioteca civica di Verona

La Biblioteca civica resterà chiusa fino a sabato 24 giugno per consentire interventi straordinari di manutenzione.

L’intervento, fanno sapere da palazzo Barbieri, si è reso necessario a seguito di importanti perdite d’acqua, dovute ad un guasto all’impianto di climatizzazione, verificatesi nella giornata martedì. Immediate le verifiche da parte del Comune di Verona per l’attivazione degli interventi necessari al completo ripristino delle sue funzionalità.

«Siamo al lavoro – ha spiegato l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia – per fornire al sistema bibliotecario il ruolo e gli strumenti che merita. Il Comune si è immediatamente attivato per risolvere il problema strutturale nel minor tempo possibile, per restituire quanto prima alla città uno dei suoi servizi essenziali».