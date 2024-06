La storica Biblioteca Capitolare di Verona si apre al pubblico per un'estate ricchissima di iniziative

A partire dal 9 giugno, gli spazi della Capitolare faranno da cornice a una serie di incontri tematici che animeranno l’estate 2024: un vero e proprio laboratorio in cui l’aspetto culturale e storico si intreccerà con altre dimensioni creative e sensoriali, in un viaggio nel quale “Il sapere incontra l’emozione”.

Domenica 9 e giovedì 13 giugno, alle ore 15, sono in calendario delle visite guidate all’esposizione temporanea, dedicata all’intellettuale veronese Francesco Bianchini, una figura affascinante ed eclettica, che spazia dall’astronomia alla storia, dalla musica all’ingegneria, dalla medicina all’archeologia. In programma delle visite guidate speciali alla scoperta del geniale erudito, cosmopolita ed enciclopedico, grandemente apprezzato dagli intellettuali e scienziati europei più illustri dell'epoca, come Maffei, Muratori, Leibniz e Newton.

Da mercoledì 19 giugno alle ore 18, per sei settimane si terranno incontri dedicati alla scrittura e al gusto. Per la prima tematica, Incontro con l’amanuense. Un percorso nei secoli del libro manoscritto, alla scoperta degli antichi codici medievali, verrà riservata un’attenzione particolare al mondo della scrittura, (onciale, minuscola carolina e gotica). Ciascun incontro si concluderà infatti con un momento laboratoriale: un’introduzione alla calligrafia che permetterà di sperimentare i tre tipi di scrittura con calamo e penna d’oca.

Per la seconda tematica, Incontri con il gusto. Percorsi tematici in abbinamento a una cantina, durante le tre serate si approfondiranno alcuni temi a partire dal patrimonio della biblioteca: dai preziosi documenti dell’archivio all’introduzione della stampa a caratteri mobili, per terminare esplorando pagine di magia, alchimia e divinazione. Al termine ci sarà la degustazione di un calice di vino di tre cantine diverse.

Il programma degli appuntamenti

Incontro con Francesco Bianchini – domenica 9 giugno e giovedì 13 giugno ore 15.

Incontro con l’amanuense. Un percorso nei secoli del libro manoscritto:

La Chiesa e l’onciale – mercoledì 19 giugno, ore 18

L’Impero e la carolina - mercoledì 3 luglio, ore 18

L’Università e la gotica – mercoledì 17 luglio, ore 18

Incontro con il gusto. Percorsi tematici in abbinamento a una cantina:

Al di là del libro: l’archivio e i suoi documenti - mercoledì 26 giugno, ore 18

Gutenberg e l’invenzione della stampa – mercoledì 10 luglio, ore 18

Maghi, alchimisti e indovini – mercoledì 24 luglio, ore 18

Informazioni e contatti

Durata incontri: 1 ora e 30 minuti. Biglietti: Intero 15 euro; Ridotto 13 euro per VeronaCard, ICOM, FAI, COIN; Ridotto 10 euro ragazzi 11-14 anni; disability card; Gratuito per bambini fino a 10 anni

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone, posti limitati). Per informazioni e prenotazioni: info@bibliotecacapitolare.it / 331 594 6961.