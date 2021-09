Verona, salutati in municipio gli ospiti francesi del Lions Club di La Ciotat

Non solo aiutare, sostenere ed essere promotori di tante iniziative, ma anche stabilire rapporti tra i vari club in Europa e nel mondo. Si è svolta in Sala Arazzi, a Verona, una cerimonia di benvenuto da parte del Lions Club Cangrande al Lions Club La Ciotat Lumieres di La Ciotat, comune francese della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, per stipulare una sorta di gemellaggio tra le due realtà.

Arrivati a Verona il 2 settembre, i quaranta i rappresentanti del club francese hanno visitato Venezia prima di raggiungere Verona, dove hanno assistito all'Aida in Arena. La loro visita è poi proseguita sul Lago di Garda e domani, 6 settembre, torneranno in Francia.

«È sempre bello vedere due realtà importanti come questi club Lions incontrarsi per rinsaldare un'amicizia - spiega l'assessore alle manifestazioni di Verona Filippo Rando - Il Comune apre volentieri le porte per queste occasioni di scambio e ospitalità. È un onore per noi accogliere gli ospiti francesi e avere ancora una volta la conferma di quanto Verona sia conosciuta e apprezzata all'estero. Condividere momenti piacevoli nella nostra città ma anche confrontarsi riguardo alle rispettive attività è un segnale importante, soprattutto in questo periodo dove viaggiare non è semplice».

«Purtroppo in questo periodo, anche se si ha voglia di stare in contatto e vedersi, bisogna fare i conti con la realtà - ha aggiunto il presidente uscente del Lions Club Verona Cangrande Maurizio Manzini - Per questo siamo tutti contentissimi di poterci incontrare, così come ringraziamo l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di fare questo saluto in Sala Arazzi».