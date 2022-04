Unisce il centro del paese alle rive dell'Adige: inaugurata la nuova ciclopedonale di Belfiore

Una nuova pista ciclopedonale che unirà la passeggiata belfiorese in prossimità dell’Adige con il centro del paese. Ad inaugurarla, domenica 3 aprile, i rappresentati dei due enti che, con una stretta ed efficiente collaborazione, hanno consentito la sua realizzazione: il sindaco di Belfiore, Alessio Albertini e il Presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli. I 500 metri di pista ciclopedonale che corrono lungo la SP 39b sono parte di una più complessa e strutturata opera, la dorsale Belfiore – Lonigo, arteria idrica, in corso di costruzione nel territorio, nata per portare acqua senza Pfas alla fonte contaminata di Lonigo.

Soddisfatto il sindaco di Belfiore, Alessio Albertini: «Giorno importante per Belfiore, perché questa pista consente a tutte le persone di potersi godere in tutta sicurezza la bella natura della nostra zona. Si tratta di un bell’esempio di collaborazione tra enti: comune e Acque Veronesi hanno lavorato in sinergia per questo importante risultato».

«Questa pista ciclopedonale parla a tutti noi di rispetto - spiega il Presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli - nel complesso momento dell’emergenza bollette, far vedere che le istituzioni a livello locale sanno lavorare con serietà, minimizzando i costi, nel rispetto del denaro pubblico e, quindi, dei cittadini, è un messaggio fondamentale».