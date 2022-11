«Beagle alla Aptuit saranno presto liberati», 100% Animalisti ci spera

Uno striscione appeso e un battibecco con la guardia giurata. Si è limitato a questo il blitz di ieri sera, 1 novembre, organizzato dai militanti di 100% Animalisti. Lo striscione è stato appeso sul cancello della Aptuit, società della multinazionale farmaceutica Evotec con sede in Via Fleming a Verona. Nel settembre dell'anno scorso, alla Aptuit sono stati consegnati dei cuccioli di cane di razza beagle. E da allora gli animalisti lottano per la loro liberazione. «Arrendetevi! Evotec fai la cosa giusta!», è stato scritto sullo striscione appeso ieri (qui il video).

Nessun coro, dunque, come avvenuto in altre azioni di protesta portate avanti dal movimento 100% Animalisti. Nessun fumogeno è stato acceso e non sono stati lanciati oggetti come fatto in passato, quando all'ingresso della Aptuit furono lanciati in diverse occasioni pomodori marci, sangue finto, letame e carta igienica.

Niente di eclatante, ma il blitz di ieri potrebbe comunque essere ricordato dai militanti. L'azione di ieri potrebbe infatti essere l'ultima. «Lo speriamo davvero - hanno fatto sapere i militanti - Ci è stato riferito che la multinazionale sembra prossima alla resa. I beagle probabilmente verranno consegnati ad associazioni animaliste locali. Questa sarà l'ultima nostra azione contro Evotec. Tuttavia, se passeranno troppi mesi, torneremo all'attacco più determinati di prima».