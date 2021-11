Pomodori marci contro i muri della Aptuit per chiedere la liberazione dei beagle

L'azienda Aptuit di Via Fleming a Verona è stata presa di mira ancora una volta dai militanti dell'associazione 100% Animalisti. Ieri sera, 17 novembre, intorno alle 21.30, gli attivisti hanno lanciato contro il muro e contro i cancelli della ditta dei pomodori marci e poi hanno acceso alcuni fumogeni.

Circa un mese fa, l'associazione animalista aveva lasciato del letame all'ingresso della Aptuit, chiedendo la liberazione dei cani di razza beagle trasportati all'interno dell'azienda a settembre. E la stessa richiesta è stata avanzata ieri, anche con due manifesti appesi sui muri della Aptuit. «Quando provochi la pioggia, il fango va messo in conto - ha scritto 100% Animalisti - Non ci fanno paura le denunce, quei poveri beagle devono uscire da quelle gabbie infami. Non possiamo più accettare la sofferenza di quei poveri cuccioli e di tutti gli animali rinchiusi all'interno di Aptuit. Le nostre azioni continueranno, fino alla fine».