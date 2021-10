«Nessuna tregua, liberate i beagle». E spargono letame davanti alla Aptuit

Manifestazioni, cortei, striscioni e fumogeni. E non sono ancora finite le iniziative degli animalisti che chiedono la liberazione dei beagle trasportati circa due mesi fa nella Aptuit di Verona.

Giovedì scorso, 28 ottobre, intorno alle 19.45, militanti del movimento 100% Animalisti hanno versato un sacco di letame e sterco davanti all'entrata principale dell'azienda di Via Fleming. Sono stati accesi alcuni fumogeni ed affissi volantini adesivi con scritto "Una gabbia d'oro è sempre una gabbia". Il riferimento è a tutti coloro che dicono e che credono che gli animali alla Aptuit siano trattati bene.

Alcuni dipendenti che stavano per uscire, alla vista dei militanti, si sono rintanati in portineria insieme alla guardia giurata. Sono usciti solo quando i militanti se ne sono andati, prima dell'arrivo delle forze dell’ordine.

Intanto, per venerdì 12 novembre è confermata la manifestazione organizzata dall'animalista Enrico Rizzi, da 100% Animalisti, da Fronte Animalista e da Animalisti Italiani. Manifestazione che si terrà ancora una volta davanti all'azienda. «Nessuna tregua, i beagle devono essere liberati», hanno fatto sapere gli attivisti di 100% Animalisti.