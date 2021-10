Per i beagle della Aptuit, come le manifestazioni anche i cortei raddoppiano

Come ci furono due manifestazioni, così ci saranno due cortei. Per chiedere la liberazione dei 20 cuccioli di beagle dallo stabilimento Aptuit di Verona, gli animalisti si erano mobilitati con due presidi nel giro di una settimana davanti ai cancelli della ditta di Via Fleming. E non avendo ottenuto riscontri, il passo successivo è quello dell'organizzazione di due cortei.

È stato già annunciato quello di sabato 16 ottobre, che partirà dalla stazione di Verona Porta Nuova, ma domani, 10 ottobre, ce ne sarà un altro. Dalle 14 alle 18, Iene Vegane, Meta ed altre associazioni animaliste sfileranno a partire da Piazza Cittadella percorrendo le vie del centro cittadino concesse agli organizzatori del corteo.

«Aptuit è diventata famosa in qualità di centro di vivisezione in cui all'interno sono detenuti 20 cuccioli beagle destinati alle sperimentazioni - hanno scritto gli animalisti che domani manifesteranno - L'uso dei cani nei laboratori italiani purtroppo non è una novità, ben oltre 639 sono stati i cani che in un solo anno sono stati utilizzati come cavie. Aptuit è nota non solo per lo sfruttamento dei cani bensì anche di altri animali come i primati non umani e altre specie. Chiederemo che vengano liberati i cani».