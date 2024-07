"Salviamo beagle di Aptuit", animalisti bloccano ingresso a Verona Sud

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha autorizzato la ripresa della sperimentazione sugli animali richiesta da Aptuit, è cominciata la mobilitazione di protesta da parte degli animalisti. Intorno alle 12 di ieri, 20 luglio, un gruppetto di militanti dell'associazione 100% Animalisti ha bloccato un'entrata del casello di Verona Sud, esponendo uno striscione con la scritta "Salviamo i beagle di Aptuit - No torture, no vivisezione".

«I miliardi della multinazionale hanno prevalso sulla sentenza del Tar, alla faccia dell'indipendenza di chi dovrebbe fermare legalmente queste crudeltà - hanno commentato gli animalisti - Gli esperimenti potranno riprendere fino a novembre, ma in realtà le torture sugli animali non sono mai cessate, nel complesso di Via Fleming a Verona. Le associazioni animaliste di Verona hanno già iniziato un'azione legale di opposizione al provvedimento, ma deve venir supportata dalla mobilitazione e da azioni dimostrative di chi ama gli animali. Un mobilitazione contro la falsa scienza, che è solo speculazione, e contro crudeltà che non servono a nulla».

L'azione dimostrativa di 100% Animalisti si è conclusa con l'arrivo degli agenti della Digos e di una Voltante che hanno identificato i Militanti. «Ma abbiamo avuto la solidarietà di alcuni automobilisti - hanno concluso gli animalisti - Questa è solo la prima di una lunga serie di proteste».