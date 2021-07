Bcc Vicentino dona nuova strumentazione alla nefrologia e dialisi del Fracastoro

La Banca di Credito Cooperativo Vicentino-Pojana Maggiore, attiva con 10 filiali in territorio vicentino e 10 in quello veronese, riserva da sempre un occhio di riguardo alle attività di solidarietà e beneficenza, soprattutto verso il mondo giovanile, la scuola, il lavoro e lo sport. Ma in questo periodo di emergenza sanitaria, l'istituto ha voluto dare la precedenza alle erogazioni relative al mondo sanitario. Ed è recente la donazione fatta dalla Bcc all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, che potrà usufruire di un nuovo monitor multiparametrico portatile per il reparto di nefrologia e dialisi.

L’attrezzatura è stata inaugurata alla presenza del direttore della Bcc Vicentino Giovanni Tosetto, della consigliera Fabiola Sasso e della referente di nefrologia e dialisi del Fracastoro Linda Gammaro.

«In uno scenario rivoluzionato dalla pandemia - ha spiegato Tosetto - in coerenza con l’identità mutualistica di banca della comunità, la Bcc Vicentino non ha fatto mancare il proprio sostegno e la propria vicinanza a imprese, famiglie, associazioni e varie realtà economico-sociali del territorio. Lo ha fatto in molti modi, sul piano del credito, a sostegno di famiglie e imprese e con atti di solidarietà come questo dedicato al presidio ospedaliero di San Bonifacio. La Bcc Vicentino continua a impegnarsi nella costruzione della sostenibilità dal basso, a partire dai territori e dalle comunità locali. Senza il loro coinvolgimento, d'altronde, nessun cambiamento è possibile».

«Ringrazio sentitamente a nome di tutti i colleghi l'istituto di credito per questa generosa donazione - ha commentato la dottoressa Gammaro - che dimostra un’attenzione e una sensibilità particolari verso il territorio. Questa nuova dotazione permetterà di migliorare ulteriormente il nostro servizio di nefrologia a favore dell’intera comunità».