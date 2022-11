Un parco ed una via per celebrare i 100 anni dell'azienda Bauli e il suo fondatore

Sono stati inaugurati a Castel D'Azzano il nuovo parco ed il viale intitolati a Ruggero Bauli, fondatore dell’omonima azienda dolciaria nata nel 1922 che dagli anni ’70 ha il suo principale impianto produttivo proprio nel Comune veronese.

La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza del presidente Michele Bauli, del sindaco Antonello Panuccio accompagnato dagli assessori, dai consiglieri comunali e da diversi concittadini perché come ricorda il sindaco «questa azienda in tanti anni di attività ha portato prosperità e benessere a tante famiglie del territorio, molte delle quali hanno una propria storia lavorativa da raccontare. Siamo orgogliosi che Bauli sia una realtà così importante della comunità e questa intitolazione è il nostro giusto riconoscimento per i 100 anni di attività».

Scoperta la targa toponomastica, si è tenuto anche il taglio del nastro del nuovo parco. Una superfice verde di circa 7000 metri quadrati nella frazione di Scuderlando, provvista di area giochi e piccolo campo da calcio oltre che da percorsi ciclopedonali realizzati su un terreno ceduto come opera compensativa dai privati sul quale l’amministrazione comunale ha investito oltre 50000 euro per renderlo fruibile con impianto di irrgazione, percorsi e piantumazioni.

Ha concluso il sindaco Panuccio: «Siamo molto soddisfatti di questo nuovo parco perché finalmente anche la frazione di Scuderlando ora dispone di una area verde adeguata per lo sviluppo residenziale che ha avuto. Se ne sentiva proprio l’utilità sia per le nuove famiglie che qui hanno preso una nuova casa sia per quelle che ci abitano da tempo e che non avevano nemmeno un parco degno di tale nome. Ora bambini e non potranno trovare bei momenti di svago all’aperto».

«Bauli è cresciuta con Castel d’Azzano - afferma il Presidente Michele Bauli -, il nonno Ruggero ed i tre figli dovevano scegliere tra altre opzioni in altri comuni, ma fu il nonno, grande decisionista, a decidere per Castel d’Azzano – un grazie a questo territorio per tutto quello che ci ha dato in tutti questi anni».