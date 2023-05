Al via l'orario estivo con corse sempre più frequenti per i battelli, catamarani ed aliscafi di Navigarda: tutte le novità

La Direzione di Esercizio della Navigazione Lago di Garda ha comunicato che da sabato 20 maggio 2023 entrera? in vigore il nuovo orario estivo della Navigazione Lago di Garda, con orari e corse piu? frequenti, in vigore fino a domenica 8 ottobre 2023. «La novita? sostanziale rispetto al 2022 - ha spiegato il direttore di esercizio Giuseppe Mafale - e? l’anticipo alla terza settimana di maggio dell’entrata in vigore delle intensificazioni estive (nel 2022 era dall’1 giugno) e il proseguimento per una ulteriore settimana fino all’8 ottobre (nel 2022 l’orario terminava il 2 ottobre). L’idea di ampliare le intensificazioni dei servizi di ben tre settimane rientra nella prospettiva di offrire maggiori servizi in occasioni delle festivita? del centro Europa e di allungare la stagione estiva fino ad ottobre inoltrato».

Scarica gli orari dei battelli - Estate (20.05-8.10.2023)

Come sempre, spiega Navigarda in una nota, sarà possibile fruire di «collegamenti longitudinali giornalieri fra Desenzano-Peschiera-Riva e numerosi battelli, catamarani ed aliscafi assicureranno una rete capillare di collegamenti circolari tra tutte le principali localita? turistiche del lago con maggiori corse per ridurre il traffico automobilistico su strade e gardesana sia occidentale che orientale». E? stato inoltre riattivato il servizio per gli scali di Bogliaco e Cisano in collaborazione rispettivamente con i Comuni di Gargnano e Bardolino.

Vengono confermati anche i collegamenti traghetto giornaliero tra le sponde bresciana e quella veronese tra Maderno e Torri e le corse traghetto Limone – Malcesine saranno garantite tutti i sabati e i festivi anticipando i servizi rispetto al 2022 e con frequenza giornaliera dal 29 luglio al 28 agosto assicurando il trasporto di veicoli e viaggiatori con ulteriori intensificazioni rispetto al 2022.

Sul fronte delle iniziative speciali vengono riproposte per la nuova stagione, "Le crociere Isola del Garda sulla Motonave storica Zanardelli" che comprende in un unico biglietto, per la crociera e la visita guidata nella villa e nel giardino dell’isola. Le date programmate sono 14 e il 28 luglio, il 12 agosto e il 25 agosto 2023. Per conoscere tutti gli orari e acquistare i biglietti vi rimandiamo al sito: www.navigazionelaghi.it.