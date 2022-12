Speciali collegamenti in battello sul Garda durante le festività di Natale grazie a Navigazione Laghi: gli orari

Dopo il positivo esordio dell’anno scorso, la Direzione di esercizio della Navigazione Lago di Garda, grazie al fattivo sostegno dei Comuni di Peschiera del Garda, Lazise, Bardolino e Garda, ripropone speciali collegamenti in battello tra queste localita? in occasione delle prossime festivita? Natalizie: «Questa collaborazione testimonia la fondamentale importanza della sinergia tra gli Enti del territorio nel favorire la mobilita? sostenibile sul lago di Garda», commenta l’Ing. Giuseppe Mafale, direttore di esercizio Navigazione Lago di Garda.

Il calendario prevede l’effettuazione di collegamenti giornalieri da venerdi? 23 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023 compreso, con esclusione di domenica 25 dicembre 2022. I biglietti saranno acquistabili presso le biglietterie di Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda e online sul sito www.navigazionelaghi.it.

Sempre in occasione delle festivita? Natalizie, saranno riproposti anche i collegamenti speciali in battello tra Desenzano e Sirmione: «Durante le festivita? - spiega l’Ing. Giuseppe Mafale - numerosi turisti si riversano sulle sponde gardesane affascinati dalla particolare atmosfera natalizia e dai riflessi del lago, abbiamo quindi ritenuto riproporre il servizio navetta di collegamento tra Desenzano e Sirmione quale supporto alla viabilita? locale per consentire cosi? i trasferimenti senza difficolta? di traffico e problemi legati alla sosta dei veicoli. In questo modo - prosegue l’Ing. Giuseppe Mafale - vogliamo confermare il nostro supporto alla tutela dell’ambiente e portare un messaggio di positivita? verso una mobilita? sempre piu? sostenibile».

Infine la Navigazione Lago di Garda, all’insegna della responsabilita? nell’utilizzo delle risorse energetiche, fa sapere che illuminera? «solo le navi storiche, “Zanardelli” a Desenzano ed “italia” a Riva del Garda mediante l’utilizzo di impianti crepuscolari e led a basso consumo».