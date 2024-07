A Bardolino resta alta l'attenzione su sistema idrico e collettore, soprattutto dopo il caso di Torri

Resta alta l’attenzione anche a Bardolino sulle possibili criticità idrogeologiche e sulla situazione della rete idrico-fognaria, messa in difficoltà dalle piogge eccezionali di domenica 23 giugno.

L’Amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla comunità di Torri del Benaco, colpita da gastroenteriti causate dai virus rilevati nei giorni scorsi nella rete idrica di Torri, tuttora sotto monitoraggio. «Il sistema idrico di Bardolino è autonomo e indipendente rispetto a quello di Torri del Benaco: nel nostro Comune l’acqua viene attinta dai pozzi di Creole, Cisano, Campazzi e Calmasino e ad oggi non risulta nessun contagiato da Norovirus ed Enterovirus», ha informato il sindaco Daniele Bertasi.

Mercoledì 3 luglio l’Amministrazione incontrerà di nuovo Azienda Gardesana Servizi per sollecitare una soluzione ai problemi al collettore in piazza Lago a Cisano, dove alcuni chiusini avevano avuto dei versamenti dovuti al fenomeno del "troppo pieno", legato all’innalzamento del livello del lago e alla pressione esercitata sulle tubazioni.

«Abbiamo segnalato quotidianamente questa problematica e la situazione da oggi è in via di miglioramento, grazie gli interventi di pulizia delle condotte da parte di Ags, realizzati in coordinamento con gli uffici comunali», ha fatto sapere il primo cittadino, che venerdì scorso, insieme all’assessore all’Ambiente Simone Corradini, aveva incontrato in municipio il presidente di Ags Angelo Cresco. «Mercoledì andremo negli uffici di Ags per monitorare la situazione e programmare gli interventi necessari all'ammodernamento del sistema idrico fognario, necessari da anni e non più rinviabili», spiega.

Nella mattinata del 1° luglio, inoltre, il primo cittadino e l’assessore alle Opere pubbliche Marta Ferrari hanno incontrato l’ingegner Marco Torresendi, il tecnico incaricato alla pianificazione degli interventi per la sicurezza idraulica del territorio comunale. «Abbiamo condiviso i prossimi passaggi, individuando le situazioni trascurate da tempo, in cui occorre intervenire con la massima priorità – aggiunge Bertasi –. Gli interventi decisi, in coordinamento con Ags, prevedono sia lavori di separazione del sistema fognario, sia opere per alleggerire il carico delle reti idrico-fognarie, soprattutto nelle zone in cui negli anni si sono registrare le principali difficoltà, come ad esempio a Cisano e nel centro storico di Bardolino».