Bardolino fa festa nel weekend con il Novello, accompagnato da castagne, street food e mercatino vintage

Tradizione, cultura ed enogastronomia, si intrecciano a Bardolino con i colori e i sapori dell’autunno. Sabato 6 e domenica 7 novembre in Piazza del Porto, Parco Carrara Bottagisio e Lungolago Cornicello il protagonista assoluto sarà il Bardolino Novello, per un evento che oltre a promuovere il vino giovane, mira ad incentivare il turismo destagionalizzato.

Le cantine produttrici saranno presenti nell’area allestita di Piazza del Porto per proporre in degustazione e in anteprima il rosso che ben si sposa con l’altro prodotto tipico autunnale, ossia le castagne, anch’esse proposte in piazza dall’associazione G.S. Bardolino.

Lungolago Cornicello ospiterà invece il mercatino del vintage e dell’handmade, con decine di espositori provenienti da ogni parte d’Italia. La promenade di Bardolino si trasformerà in una piccola Portobello Road londinese con bigiotteria, poster, cd, borse e vestiti di seconda mano, oggetti d’arredamento e particolarità della tradizione artigiana italiana.

A fare da cornice allo shopping ci saranno i panorami unici che si possono osservare da questo romantico lungolago, in particolare all’ora del tramonto, con le acque del lago che si colorano di rosa e rosso: «Per la prima volta portiamo a Bardolino un evento di questo tipo che negli ultimi anni ha riscosso grande successo in altre location – ha spiegato Carlotta Bonuzzi, consigliere con delega alle manifestazioni del Comune di Bardolino –. Si tratta di un’opportunità per arricchire un appuntamento che merita di essere valorizzato, in attesa degli appuntamenti dedicati al Natale».

Al termine di questo lungo viale, a Parco Carrara Bottagisio, spazio allo Street Food Festival, con il meglio della gastronomia tipica regionale italiana all’interno di truck originali e dal grande impatto visivo.

A vigilare sull’evento sarà aperta la grande ruota panoramica di Bardolino posizionata nei pressi di Punta Cornicello, che permetterà ai visitatori di salire fino a 25 metri d’altezza per ammirare il Lago di Garda e il territorio da un punto di vista unico.

Non solo vino dunque, ma anche shopping e gastronomia, in quella che può essere considerata un’anteprima dei grandi appuntamenti natalizi bardolinesi che partiranno il 27 novembre con importanti novità. La Festa del Vino Novello apre alle 10 del mattino e fino alle 22 ed è organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con la Fondazione Bardolino Top Giovani, Garda Tourism e il Comune di Bardolino.